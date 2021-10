Xbox Game Pass : l'un des TPS de l'année très bientôt disponible sur PC

Bien que Square Enix et People Can Fly nous aient bassiné avec lui pendant des mois et qu'il aient réussi un lancement correct, bien aidé par son intégration dans le Xbox Game Pass pour console dès sa sortie d'avril, Outriders est tombé dans l'oubli total depuis. Il n'atteint même plus les 1 000 joueurs de moyenne par jour sur Steam, et n'a pas eu droit à de grosses mises à jour pour faire revenir le public.

Mais ce n'est pas la fin de son histoire pour autant. PCF vient d'annoncer qu'Outriders allait devenir disponible sur le Windows Store des PC dès ce 19 octobre, et surtout, qu'il allait rejoindre le Xbox Game Pass pour PC dès cette date ! Une bonne occasion d'essayer ce TPS coopératif qui divise ?

Attention, Outriders ! Nous sommes heureux de vous annoncer que Outriders, notre RPG shooter de science-fiction à succès sera disponible sur Windows le 19 octobre, sur le Microsoft Store et dans le Xbox Game Pass pour PC et Ultimate ! Si vous n’avez pas encore entendu parler de notre titre, sachez qu’Outriders est un jeu de tir nerveux en coopération doté d’éléments de RPG, son gameplay repose principalement sur l’utilisation des armes et des capacités spéciales. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter cet article, qui vous renseignera sur ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous atterrirez sur la planète Enoch. Si vous êtes déjà un Outrider initié sur Xbox One et Xbox Series X|S, vous pourrez transférer votre progression depuis votre console vers la version Windows en utilisant le même profil. Attention cependant, votre progression ne pourra pas être transférée depuis ou vers la version Windows sur une autre version PC, comme Steam, ou sur des versions d’autres consoles n’appartenant pas à la famille Xbox. Outriders est aussi compatible Cross Play, vous pourrez donc en profiter avec celles et ceux jouant sur d’autres plateformes. Cela signifie que si vous jouez à Outriders sur Windows, vous pourrez lancer des sessions multijoueurs avec celles et ceux jouant sur Xbox One, Xbox Series X|S et sur d’autres plateformes. Le Cross Play peut être activé ou désactivé, selon vos préférences, dans les paramètres du jeu. Outriders est un titre complet, tout ce dont vous avez besoin est déjà inclus dans le jeu. Cependant, si vous en voulez encore plus, le pack de contenu Hell’s Rangers peut être acheté séparément et vous pourrez bénéficier jusqu’à 10 % de réduction grâce à votre abonnement Xbox Game Pass. Il contient des armes et armures exclusives ainsi que des modifications pour votre camion dans le jeu. Au-delà des apparences, il vous donnera un léger avantage dans les premières heures de la campagne, puisqu’il inclut également quelques mods d’armes, normalement déblocables que plus tard dans l’aventure. Qu’il s’agisse de vos premiers pas sur le monde d’Enoch ou que vous soyez déjà un·e Outrider aguerri·e, restez connecté·e : nous avons des surprises concernant Outriders à vous annoncer dans les semaines qui viennent !

Le message du Commnity Lead se termine d'ailleurs sur une bonne nouvelle pour les fans d'aujourd'hui et de demain : des surprises concernant Outriders seront annoncées d'ici quelques semaines. Du contenu supplémentaire en vue ? Vous pouvez dans tous les cas prendre le train en marche en vous procurant un exemplaire à partir de 44,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Outriders : People Can Fly n'a toujours pas touché de royalties et ne connaît pas les chiffres de ventes de son jeu