Outriders : 3,5 millions de joueurs en un mois, Square Enix est content

Sorti le 1er avril dernier sur ordinateurs, consoles et Stadia, Outriders est loin d'être une blague pour Square Enix et People Can Fly. Malgré un lancement compliqué à cause des bugs et serveurs surchargés, le titre a rapidement cartonné sur Steam et les studios font aujourd'hui le point.

Le point est fait non pas sur les ventes, mais bien sur le nombre de joueurs, car Outriders est pour rappel inclus dans le Xbox Game Pass depuis sa sortie, ce qui a sans doute pas mal aidé à faire grimper les chiffres. Mais tout de même, les studios annoncent qu'Outriders a attiré 3,5 millions de joueurs durant son premier mois d'exploitation, soit entre le 1er avril et le 1er mai 2021. De quoi ravir Jon Brooke, codirecteur de studio chez Square Enix External Studios :

Avec plus de 3,5 millions de joueurs uniques, des temps de jeu moyens de plus de 30 heures et un engagement extrêmement élevé pour un jeu coopératif, nous et l’équipe de People Can Fly sommes vraiment ravis du succès rencontré par le jeu. Lancer une nouvelle licence n’est jamais facile et nous sommes très reconnaissants du soutien et des retours de la communauté - nous continuons d’écouter les joueurs attentivement et voulons assurer à tous que nous nous engageons à améliorer et à faire progresser l’expérience de jeu dans les semaines et les mois à venir. Nous sommes impatients de faire grandir Outriders à l'avenir.

L'éditeur est donc content de ce succès et affirme même que « Outriders est en passe de devenir une franchise majeure de Square Enix », de quoi ravir les joueurs qui ont apprécié ce titre. Les studios rappellent au passage qu'une démo est disponible gratuitement sur PC et consoles, et le titre bénéficie déjà d'une promotion sur toutes les plateformes jusqu'à la fin du mois. Vous pouvez acheter Outriders en édition Day One à 59,99 € sur Amazon.

