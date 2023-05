Sonic Frontiers : 3,5 millions de copies pour le jeu de SEGA

Sonic et la 3D, c'est rarement une histoire d'amour, le hérisson bleu de SEGA s'est souvent cassé les dents lorsqu'il explorait cette nouvelle dimension, à tel point que le studio japonais a proposé Sonic Mania, tel un hommage aux années 90. Et pourtant, Sonic Frontiers a rencontré le succès.

Dernier opus 3D en date de la franchise, Sonic Frontiers casse les codes et nous emmène dans un monde plus ouvert, propice à l'exploration. Une formule qui a fonctionné, le titre s'était écoulé à plus de 2,5 millions d'exemplaires en un mois. Plus récemment, le studio japonais a tenu une conférence de presse, dénommée SEGA & Rovio suite au rachat de ce dernier, dans laquelle il a fait un nouveau point sur les ventes. Sonic Frontiers compte désormais plus de 3,5 millions de copies écoulées, un sacré succès pour un opus en 3D.

Voilà qui devrait inciter SEGA à proposer davantage de jeux vidéo avec Sonic dans ce style, tant que la recette est bonne et séduit les joueurs. Vous pouvez retrouver Sonic Frontiers à 33,99 € sur Amazon.