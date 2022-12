Sonic Frontiers : SEGA dévoile un premier chiffre de ventes

Sonic a fait le bonheur des possesseurs de Mega Drive dans les années 90, mais il n'aura jamais réussi à convaincre avec ses opus en 3D, renouant avec le succès critique et populaire seulement avec l'excellent Sonic Mania, fidèle aux premiers opus. Mais voilà que SEGA a lancé le mois dernier Sonic Frontiers.

Ce Sonic Frontiers change radicalement la formule de la franchise, avec des niveaux très ouverts, faisant la part belle à l'aventure et à la plateforme. Une recette qui innove, et cela fonctionne. SEGA annonce aujourd'hui que Sonic Frontiers s'est écoulé à plus de 2,5 millions d'exemplaires sur ordinateurs et consoles depuis sa sortie dans le monde entier il y a maintenant un mois.

Le changement, c'est peut-être enfin pour maintenant pour le hérisson bleu. Pour rappel, le titre aura droit à un DLC gratuit juste avant Noël et davantage de contenus additionnels là aussi sans frais supplémentaires en 2023. Vous pouvez retrouver Sonic Frontiers à 53,99 € sur Gamesplanet.