Sonic Frontiers : un trailer à vive allure avec les personnages jouables inédits pour la sortie de The Final Horizon

Les fans de Sonic the Hedgehog se régalent en ce moment, car l'actualité entourant la licence est intense. SEGA communique évidemment sur Sonic Superstars, le prochain épisode attendu dans moins de trois semaines et dont la communication tourne actuellement autour des évènements qui précèdent le jeu, entre préquelle animée et comics. La série diffusée sur Netflix, Sonic Prime, a elle eu droit à un avant-goût alléchant pour sa saison 3. Quant à ce qui nous intéresse à présent, c'est bel et bien le lancement du dernier contenu additionnel gratuit de Sonic Frontiers, la mise à jour The Final Horizon.

Eh oui, toutes les bonnes choses ont une fin, mais la Sonic Team compte bien terminer sur une bonne note avec ces nouveautés de sortie ce jeudi 28 septembre (ou plutôt ce vendredi à 2h00 en France). Si les deux précédentes updates Paysages, son et vitesse et Sonic's Birthday Bash ont ajouté des défis, un mode Photo, un jukebox et le New Game+, The Final Horizon se veut bien plus ambitieuses avec un scénario inédit apportant une nouvelle conclusion et surtout des personnages jouables additionnels. Tails, Knuckles et Amy vont ainsi devenir jouables et nous les découvrons en pleine action à toute berzingue sur fond d'une musique qui pulse. Il sera question de gravir quatre tours, tandis que nos camarades devront récupérer les Émeraudes du Chaos. Et, oui, vous ne rêvez pas, le Cyclone de Tails pourra être utilisé ! La vidéo se termine à nouveau sur la transformation du hérisson bleu en « Super Sonic 2 », sans doute avant le combat de boss final.

Si Sonic Frontiers vous fait de l'œil, il est vendu à partir de 39,99 € sur Amazon, à ce même prix du côté de la Fnac et même dès 29,98 € chez Cdiscount.