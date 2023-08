Sonic Frontiers : Super Sonic atteindra de nouveaux sommets de puissance avec l'ultime mise à jour The Final Horizon

En plus d'avoir daté Sonic Superstars durant la gamescom Opening Night Live, SEGA nous a reparlé de son Sonic Frontiers sorti en fin d'année dernière. En effet, l'éditeur avait annoncé trois grosses mises à jour pour l'année 2023 et compte bien tenir parole. Après Paysages, son et vitesse en mars et le contenu anniversaire en juin, il est temps de découvrir ce qu'apportera cet ultime contenu (du moins si aucun autre ajout n'est effectué ensuite) via une cinématique particulièrement classe.

Nous retrouvons Sonic, Tails, Knuckles et Amy, tous réunis au bord d'une falaise avec Sage et son créateur Eggman aka Robotnik. Devant eux se dresse un Titan colossal qui fera sans doute office de boss à affronter. Pour bien faire monter la hype, SEGA fait se transformer le hérisson bleu en Super Sonic grâce aux Émeraudes du Chaos, mais pas seulement. Tel un super saiyajin, notre héros concentre son énergie et adopte une nouvelle forme, avec des éclairs et des pupilles bleues. L'hommage à Dragon Ball est évident et les fans ont déjà commencé à baptiser cette forme Super Sonic 2.

La mise à jour The Final Horizon inclura une histoire inédite et de nouveaux défis, et permettra de jouer avec Tails, Knuckles et Amy en plus de Sonic. Son arrivée est fixée au jeudi 28 septembre, l'attente ne sera donc pas trop longue.

