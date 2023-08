Sonic Superstars : les folles possibilités du multijoueur et la date de sortie dans une nouvelle bande-annonce

C'est à l'occasion du Summer Game Fest Live en juin que SEGA a dévoilé Sonic Superstars, un nouvel épisode reprenant la formule classique des jeux avec le hérisson bleu, mais avec un habillage visuel tout en 3D et de la coopération à 4 joueurs en local nous faisant incarner Sonic, Tails, Knuckles et Amy Rose. Depuis, une amusante collaboration avec LEGO a été dévoilée, ainsi qu'une cinématique d'introduction animée fort réussie. Nous savions que l'éditeur serait présent à Cologne avec une version jouable du jeu et qu'il apparaîtrait au cours de la gamescom Opening Night Live 2023. Alors, quoi de neuf ?

Pour commencer, Sonic Superstars sera bien lancé cet automne sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam et Epic Games Store), puisqu'il prend rendez-vous avec les joueurs le mardi 17 octobre. La nouvelle bande-annonce diffusée lors de l'évènement a en plus mis l'accent sur le jeu multijoueur, que ce soit en coopération promettant un sacré délire visuel à l'écran ou via un Battle Mode qui nous laissera personnaliser un avatar robotique avant d'affronter nos camarades en écran scindé.

