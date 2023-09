Sonic Superstars : place aux antagonistes dans un amusant prologue animé

Les fans de Sonic sont gâtés depuis un bon moment par SEGA avec de nombreux projets pour faire vivre la licence. Pour cette fin d'année, l'éditeur va donc proposer une ultime mise à jour scénarisée pour Sonic Frontiers, attendue d'ici quelques jours, et un nouvel épisode façon platformer 2D avec un gameplay plus classique, des personnages et décors en 3D, Sonic Superstars. L'éditeur l'avait daté lors de la gamescom Opening Night Live 2023 avec une vidéo centrée sur les fonctionnalités multijoueurs, puisqu'il sera notamment jouable à quatre en coopération. Il s'était auparavant offert une bien belle cinématique d'introduction animée et les amateurs de ce genre de projet vont donc être ravis par la vidéo du jour.

Il s'agit d'un prologue animé muet intitulé Trio of Trouble, où nous retrouvons bien évidemment dès les premiers instants Sonic, Tails, Knuckles et Amy Rose dans des ruines face à Fang qui a dérobé une Émeraude du Chaos. Suite à la confrontation bien musclée, ce dernier s'éveille d'un mauvais rêve, puisque tout cela n'était apparemment pas réel ou un vieux souvenir. Fang, le nouveau personnage inédit de cet épisode appelé Trip et Eggman vivent ensuite quelques péripéties dans ces mêmes ruines, avant que ce dernier ne déniche ce qu'il était venu chercher. Pour savoir de quoi il s'agit, il faudra jouer à Sonic Superstars !

Tout en escortant le Dr Eggman et son malheureux nouvel assistant Trip à travers une dangereuse ruine, Fang le chasseur devra rassembler toute sa ruse pour surmonter les erreurs du passé et échapper aux anneaux d'un nouvel ennemi féroce. Pendant ce temps, Eggman découvre ce qui pourrait être la clé de son prochain plan ignoble.

Sonic Superstars est attendu le 17 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam et Epic Games Store). Vous pouvez le précommander sur Amazon à partir de 44,99 €.