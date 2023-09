PREVIEW Sonic Superstars : un nouveau titre… surprenant

Trop chou, trop mignon !





La franchise Sonic continue son petit bout de chemin et a de quoi titiller. En effet, après l’excellent Sonic Frontiers, le petit hérisson bleu de SEGA fera son grand retour dans une nouvelle production, tout en « 2D » cette fois-ci, Sonic Superstars. C’est lors du Tokyo Game Show 2023 que nous avons pu tâter de la bête, forcement, nous vous livrons nos premières impressions sur cette future expérience.

Une prise en main moderne et drôle.

Visuellement, les développeurs ont mis le paquet pour amuser les mirettes. En effet, notre héros a des animations loufoques et amusantes, tandis que les environnements sont colorés et vivant. Si le joueur s’amuse à regarder les alentours, il verra des petites créatures bouger, des plantes danser au gré du vent, etc. En outre, le level design est complètement déjanté, notre personnage court sur divers plans pour titiller les pupilles et apporter un nouveau dynamisme à l’image. Vraiment délirant ! Par ailleurs, le jeu est super fluide, que ce soit le framerate ou au niveau du rythme de la progression. Ceux qui ont l’habitude de ce type d’aventure, notez que les sauts et les enchaînements se font avec facilité pour aller au bout des choses. Jouissif.

La prise en main, elle, est simpliste est accessible. Nous avons pu jouer à deux niveaux qui reprennent les bases d’un Sonic classique. Nous pouvons alors sauter, courir, dasher, écraser des ennemis... Nous avons eu accès également à deux mondes bonus, un il faut aller se balancer de cube en cube dans un univers en 3D, et le fameux univers secret du tout premier Sonic the Hedgehog. Pas de nouveaux pouvoirs ? Nous avons débloqué une compétence qui permet à notre personnage de se déplacer dans des chutes d’eau pour atteindre des hauteurs plus facilement. Cette production nous réserve encore des surprises puisque nous pourrons nous transformer en diverses créatures, faisant un clin d’œil à d’anciens opus, durant notre escapade. Mais pour le moment, le gameplay a su nous divertir comme il se doit. Un pur bonheur !

Nos premières impressions : Vivement !



Ce Sonic Superstars est un titre attrayant qui a su nous donner de petits frissons nostalgiques. Et pour cause, nous avons l’impression de voir un remake du jeu Mega Drive, avec une prise en main moderne et drôle. De plus, les musiques sont dans des tons électriques et pulsent nos déplacements dans des niveaux extravagants et hilarants. Pour le coup, nous avons vraiment hâte, difficile d’attendre encore quelques semaines pour mettre la main sur cette future bombe vidéoludique.

Vous pouvez précommander Sonic Superstars sur :