Xbox Partner Preview : un nouveau format façon Nintendo Direct et PlayStation State of Play dévoilé avec une première édition imminente

Big N. a été le pionnier dans la manière de s'adresser directement aux joueurs sur la Toile avec ses Nintendo Direct et Sony Interactive Entertainment lui a depuis emboîté le pas avec ses PlayStation State of Play, tandis que bon nombre d'autres éditeurs et studios ont également opté pour des présentations numériques de ce type. Pourtant, Microsoft n'avait pas encore de rendez-vous occasionnel avec sa communauté en dehors des grandes conférences comme le Xbox Games Showcase de juin. Avec la récente acquisition d'Activision Blizzard King, il semblerait que la stratégie de la société change un peu, puisqu'elle annonce un nouveau format appelé Xbox Partner Preview, dont la grande première est prévue pour cette semaine.

C'est donc ce mercredi 25 octobre 2023 à 19h00 en France que sera diffusé ce programme qui mélangera annonces dédiées aux jeux indépendants et gros titres bien connus d'éditeurs tiers. Nous savons d'ores et déjà que seront présents Alan Wake 2, de sortie ce vendredi et qui aura droit à sa bande-annonce de lancement, Like a Dragon: Infinite Wealth attendu en début d'année prochaine et qui nous montrera ses activités, du gameplay pour le remaster ARK: Survival Ascended qui nous en a mis plein la vue ces derniers jours et une plongée dans Dungeons of Hinterberg, un Action-RPG teinté de simulation sociale très prometteur que nous avions découvert en juin dernier. En tout, plus de 20 minutes de bandes-annonces et gameplay de jeux qui sortiront sur Xbox et PC Windows, ainsi que dans le Game Pass évidemment.

Vous pourrez suivre cette diffusion depuis cet article où nous rajouterons le flux vidéo YouTube en 4K 60 fps lorsqu'il sera disponible. La chaîne Twitch Xbox le diffusera également, mais seulement en 1080p 60 fps. Des sous-titres seront fournis en français et dans bien d'autres langues, même s'ils ne seront peut-être pas disponibles dès la première diffusion, ainsi que de l'audio description. Il est toutefois bien précisé qu'il n'y aura aucune annonce de jeu inédit ni nouvelle en lien avec la récente acquisition du groupe ABK.

Mise à jour : la présentation durera finalement 30 minutes.





