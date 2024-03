Xbox Partner Preview : une nouvelle présentation dédiée aux jeux tiers annoncée, Capcom sera présent !

Si en janvier dernier, un Xbox Developer_Direct a mis en avant les prochaines grosses exclusivités à paraître sur les Xbox Series X|S et PC, c'est à un autre format de la marque que nous allons avoir droit cette semaine avec la deuxième édition du Xbox Partner Preview. La première avait eu lieu en octobre 2023 et nous avait donné des nouvelles de jeux pas forcément exclusifs à l'écosystème Xbox. Ce sera à nouveau le cas ce mercredi 6 mars à 19h00, avec une diffusion qui durera environ 30 minutes.

En tête d'affiche, nous retrouverons Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, un jeu encore bien mystérieux signé Capcom, qui avait été dévoilé en juin dernier et dont nous découvrirons des phases de gameplay. Le prometteur metroidvania Tales of Kenzera: ZAU annoncé lors des Game Awards se dévoilera davantage avec des informations concernant ses combats et déplacements. Il s'agit pour rappel du tout premier projet de Surgent Studios, fondé par Abubakar Salim (le doubleur de Bayek d'Assassin's Creed Origins), qui narrera la vidéo lors de cet évènement, édité par EA Originals. Le troisième projet déjà confirmé ne sera autre que The First Berserker: Khazan, un Action-RPG signé Neople et Nexon, prenant place dans l'univers de Dungeon & Fighter et qui avait lui aussi été annoncé en décembre dernier.

Dans ces trois cas, des versions PS5 sont prévues en plus de sorties sur Xbox Series X|S et PC. Autant dire que les joueurs PlayStation auront tout intérêt à suivre l'émission. Une douzaine de bandes-annonces sont promises, avec des révélations de titres, des dates de sortie et donc du gameplay. Nous ajouterons le flux vidéo lorsqu'il sera disponible.

