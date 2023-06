Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Capcom dévoile un étrange jeu d'action à l'esthétique bien marquée

Parmi les surprises du Xbox Games Showcase de ce dimanche, il y avait la présence de Capcom, non pas pour faire la promotion d'Exoprimal en surfant sur le succès de Street Fighter 6 comme lors du Summer Game Fest Live, mais pour nous présenter un jeu entièrement inédit. En voyant le nom de l'éditeur apparaître avec des éléments iconographiques évoquant le shintoïsme, nous avons d'abord cru qu'enfin un nouvel Onimusha allait être dévoilé, mais c'est finalement un titre totalement à part qui s'offre à nous, appelé Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.

Pour le moment, les détails sont bien maigres avec cette première bande-annonce, qui nous montre le ou la protagoniste trancher au sabre des éléments organiques formés de bras démoniaques, plusieurs autres personnages masqués, des sortes de mandalas et de vilaines créatures clairement inspirées des yokai. Au moins, la direction artistique est prometteuse. Une description de Xbox Wire laisse entrevoir le synopsis, même si cela reste confus :

Repoussez les créatures immondes et conduisez la servante de la pierre spirituelle sur son chemin. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess est un tout nouveau titre qui confirme l'héritage d'œuvres originales et innovantes de Capcom. Ce travail d'amour s'inscrit dans la tradition de titres vraiment uniques tels que Okami et Shinsekai: Into the Depths. Explorez un monde incroyable dans lequel l'esthétique japonaise traditionnelle prend vie grâce à la puissance de RE Engine. Profitez d'une expérience de jeu unique mêlant action et stratégie. Assistez à un affrontement épique entre le royaume des esprits et celui des mortels.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess sortira sur Xbox Series X|S et sera day one dans le Game Pass. Espérons que Capcom donne plus de détails rapidement, sans doute ce lundi soir lors de sa propre présentation.