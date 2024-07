Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, une belle surprise en attendant sa sortie et une collaboration avec le jeu culte Okami

Cela fait plus d'un an maintenant que Capcom a dévoilé Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, qui était initialement seulement prévu sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Ce jeu d'action et de stratégie en temps réel avait ensuite eu droit à une présentation bien plus poussée en mars dernier, détaillant sa boucle de gameplay entre préparatifs le jour et affrontements la nuit face aux Ikoku. Depuis, il a refait une apparition à l'occasion du Summer Game Fest Live avec une date de sortie fixée au 19 juillet, l'ajout de versions PS4 et Xbox One, ainsi qu'une bande-annonce de toute beauté.

C'est donc la nuit dernière durant le Capcom Next : Été 2024 que l'éditeur a de nouveau présenté le fonctionnement de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, avec la possibilité de personnaliser les compétences de Soh et de redistribuer les améliorations conférées aux villageois. Mais le plus important a été l'annonce de la sortie dans la foulée d'une démo sans contrainte de temps, permettant de découvrir plusieurs niveaux du jeu et ainsi se faire une idée manette en mains. De plus, une collaboration avec Ōkami a été dévoilée, autre licence s'inspirant du folklore japonais et à l'identité visuelle bien marquée. Forcément, la rencontre entre les deux était inévitable. Cela inclura des armes, costumes et un thème musical.

Un festival spécial disponible jusqu'au 18 juillet à 4h59 dans la démo va faire collaborer les joueurs du monde entier avec comme objectif d'amasser 1 milliard de cristaux et trouver les 15 maillets chanceux cachés. La récompense ne sera rien de moins que l'ajout gratuit au lancement du jeu de ces éléments venant d'Ōkami. Autant dire que Capcom a depuis le début prévu de les offrir, mais veut que la communauté s'investisse un minimum au préalable, une bonne manière de faire découvrir le jeu.

Et pour les curieux, un making of a aussi été mis en ligne, montrant par exemple que des maquettes ont été créées et numérisées au cours du processus de création des décors, de quoi ajouter un charme certain à cette production atypique. Des visuels sont également à admirer en page suivante.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess est donc attendu le 19 juillet prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Windows et Steam), ainsi que dans le Game Pass. Vous pouvez le précommander chez Gamesplanet au prix de 44,99 € au lieu de 49,99 €. Des bonus sont offerts sur toutes les plateformes, à savoir des talismans Sac à riz et Âme pressée pour Soh, ainsi qu'un mini artbook numérique.