Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, le jeu de Capcom précise sa sortie, son gameplay cyclique et stratégique détaillé

En juin dernier, lors du Xbox Games Showcase, Capcom en avait profité pour dévoiler un projet inédit non issu d'une licence déjà établie. Baptisé Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, il avait de quoi intriguer de par son utilisation du folklore japonais et sa direction artistique envoûtante. Nous savions alors seulement que nous incarnerions un guide protégeant une gardienne spirituelle chargée de réaliser des rites de purification pour venir à bout des Ikoku et les renvoyer dans le royaume des esprits. C'est ce mercredi durant le Xbox Partner Preview que le mystère l'entourant s'est un peu désépaissi.

Ce n'est qu'avec cette vidéo que nous apprenons que Kunitsu-Gami: Path of the Goddess sera un jeu de stratégie en temps réel, ou RTS pour les intimes, ce qui en échaudera plus d'un à n'en pas douter. La bande-annonce de gameplay indique qu'il sortira cette année sur PS5, Xbox Series X|S, PC (Windows et Steam), ainsi que dans le Game Pass en day one. Elle introduit également les phases de jeu cycliques qui alterneront entre jour et nuit, avec des villageois nous prêtant main-forte à l'aide des pouvoirs de masques et qui constitueront nos troupes face aux esprits.

Par ailleurs, Xbox Wire a partagé un article (dont nous avons arrangé la traduction) qui en dévoile un peu plus au sujet du scénario et présente clairement les phases de gameplay. Des visuels sont aussi à retrouver en page suivante.

Un nouveau conte des Kami vous attend L'histoire commence lorsque le légendaire Mont Kafuku est recouvert d'une souillure maléfique et que les 12 masques, ainsi que leurs pouvoirs spéciaux, sont volés. Notre protagoniste, Soh, doit travailler avec Yoshiro, la jeune fille aux pouvoirs divins, pour purger et nettoyer les villages de la souillure. Les masques portés par Soh et les villageois possèdent chacun un pouvoir divin différent, et ces pouvoirs sont la clé de la protection de Yoshiro. En nettoyant d'autres villages de leurs souillures maléfiques, vous récupérerez d'autres masques et travaillerez avec les différents villageois que chaque masque débloque pour redonner au mont Kafuku sa beauté d'origine. Actions stratégiques avec les épées dansantes et les commandes Le jeu combine l'action exaltante des « épées dansantes » avec l'élément stratégique qui consiste à décider quels villageois vous rejoindront dans votre voyage pour purifier chaque village. Le processus de préparation au combat pendant la journée et de protection de la jeune fille et du village contre les esprits maléfiques des montagnes (« Ikoku ») pendant la nuit est essentiel au succès de Soh. Examinons le gameplay de jour et de nuit. Pendant la journée, explorez le village, purgez les souillures et sauvez les villageois pour qu'ils vous rejoignent au combat. Réparez les objets qui vous donneront un avantage contre les attaques nocturnes des Ikoku. Les villageois sauvés se battront aux côtés de Soh, mais c'est à vous de décider quel pouvoir accorder à chacun d'entre eux. Des masques différents confèrent des pouvoirs différents qui permettent à certains villageois d'exceller dans les attaques à courte distance, tandis que d'autres peuvent soigner votre groupe. Réfléchissez stratégiquement aux villageois que vous enrôlez et à l'endroit où vous les placez avant la bataille. Par exemple, placez ceux qui ont des capacités de mêlée supérieures en première ligne et ceux qui ont des capacités d'attaque à distance à l'arrière. Utilisez le terrain à votre avantage, préparez vos positions et préparez-vous à une bataille épique dès que la lune commencera à apparaître. Chaque village comporte des portes Torii reconnaissables, et le succès final dépend de la capacité de Yoshiro, la vierge divine, à franchir ces portes avant d'être vaincue par les Ikoku. Mais attention ! Chaque porte Torii est reliée à un univers maléfique, offrant une entrée aux Ikoku. Guidez Yoshiro jusqu'aux portes Torii pour purger la souillure et sauver le village. Il est essentiel d'utiliser le temps à bon escient avant le coucher du soleil. En plus de la gestion du temps, vous devrez élaborer une stratégie pour la bataille de nuit. Vos stratégies ainsi que vos compétences en matière de gestion des ressources et du temps sont mises à l'épreuve. La tombée de la nuit offre un mélange unique d'action intense et de stratégie en temps réel. Protégez la vierge de la menace imminente des Ikoku en commandant vos villageois enrôlés tout en combattant les Ikoku avec les attaques à l'épée uniques et dansantes de Soh. Besoin de changer de stratégie à la volée ? Chaque villageois peut se voir attribuer de nouveaux rôles et être repositionné dans le village à n'importe quel moment de la nuit. Protégez Yoshiro en prenant des décisions cruciales dans cet environnement en constante évolution. Les Ikoku : les mauvais esprits invoqués par la souillure Les Ikoku prennent de nombreuses formes démoniaques différentes, avec des attaques et des capacités variées. Chaque ennemi s'inspire de divers yokai japonais – un terme qui désigne toutes sortes de fantômes, de métamorphes, de démons, de monstres et autres – et du folklore historique. Les Ikoku, conçus avec soin par le directeur, offrent un aperçu de l'esthétique sombre qui imprègne Soh et les villageois tout au long de la bataille de chaque nuit. Et si les Ikoku ne suffisent pas, la dernière bande-annonce de gameplay a révélé l'existence d'un « Festering Ikoku » encore plus puissant. Assistez à cette bataille intense contre le Festering Ikoku ! Un mot du réalisateur Shuichi Kawata « J'espère que vous avez apprécié la nouvelle bande-annonce de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ! Le titre a été annoncé l'année dernière, mais j'espère que le nouveau gameplay que vous venez de voir valait la peine d'attendre. Après avoir sorti Shinsekai: Into the Depths il y a quatre ans, nous sommes prêts à ouvrir un nouveau chapitre pour le plus grand plaisir des joueurs et des joueuses du monde entier. Ce jeu propose un mélange très particulier de jeux d'action et de stratégie et s'inspire fortement de divers éléments de la culture japonaise. C'est pourquoi nous sommes impatients (et peut-être un peu nerveux... dans le bon sens du terme !) de faire découvrir ce jeu à tout le monde. Nous sommes actuellement en phase finale de développement et l'équipe travaille passionnément pour vous offrir la meilleure expérience possible. »

Nous avons pour rappel rendez-vous dans la nuit de jeudi à vendredi pour une présentation Capcom Highlights qui mettra à nouveau en avant Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Nous devrions donc en voir encore un peu plus si l'éditeur ne se contente pas comme à la suite de son annonce de rediffuser la même chose...

Si vous aimez les expériences vidéoludiques atypiques de chez Capcom, Ōkami HD est vendu 16,99 € sur PC chez Gamesplanet.