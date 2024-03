Capcom Highlights : l'éditeur voit grand avec deux présentations dédiées à ses prochains jeux

Ce lundi, nous avons appris qu'un Xbox Partner Preview sera diffusé ce mercredi afin de présenter divers jeux d'éditeurs tiers. Parmi eux, nous retrouverons Kunitsu-Gami: Path of the Goddess signé Capcom, dont nous ne savons pas grand-chose pour le moment. Eh bien, il va doublement être présenté, car l'éditeur va organiser de son côté l'évènement Capcom Highlights, qui consistera en deux diffusions d'une durée comprise en 15 et 20 minutes chacune comme précisé sur le site dédié. La première est prévue ce jeudi 7 mars à 23h59 (pour ne pas dire minuit et rendre les joueurs confus), tandis que la deuxième sera un peu plus tôt le lundi 11 mars à 23h00.

Si cela vous semble trop tardif, nos articles seront là pour tout récapituler. Nous rajouterons les flux vidéo lorsqu'ils seront disponibles. Du côté des jeux présents, il y aura du lourd, mais n'attendez pas des nouvelles de Monster Hunter Wilds, car il a bien été précisé qu'il ne serait pas au rendez-vous.

Concernant le jeu de combat, nous devinons déjà la présence du dernier combattant du Year 1 Character Pass qu'est Akuma, prévu pour le printemps, avec pourquoi pas l'annonce du programme pour la deuxième année et des collaborations. La Saison 4 d'Exoprimal sera elle aussi sans doute de la fête.

Sinon, le streameur FightinCowboy sera présent en tant qu'invité spécial, si cela intéresse quelqu'un en dehors des États-Unis... Espérons tout de même quelques mots sur Pragmata.

Vous pouvez précommander Dragon's Dogma 2 au prix de 69,99 € sur Amazon ou à la Fnac.