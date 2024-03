MAJ Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin annoncé et daté sur PS4 aux côtés du premier épisode remastérisé

Le mois dernier, durant le Nintendo Direct: Partner Showcase, Capcom a annoncé une version remastérisée du jeu 3DS Monster Hunter Stories à destination des PS4, Switch et PC (Steam). Nous avions rendez-vous ce lundi soir lors de la deuxième journée de la présentation Capcom Highlights pour en avoir des nouvelles. Eh bien, la seule véritable information inédite le concernant a été l'annonce de sa date de sortie, fixée au vendredi 14 juin 2024. Mais une petite surprise c'est aussi glissée et devrait plaire aux joueurs PlayStation, puisqu'ils vont eux aussi pouvoir profiter de la suite.

En effet, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, disponible depuis 2021 sur Switch et PC, a lui aussi été porté sur PS4 et paraîtra le 14 juin sur cette dernière. Autant dire que certains vont avoir de quoi s'occuper cet été. Vous trouverez ci-dessous une description du deuxième épisode si vous n'êtes pas déjà familier avec.

Les joueurs pourront également prendre part à une nouvelle expédition avec Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, le deuxième opus de la série du RPG au tour par tour. Dans le monde vaste et dynamique de Monster Hunter, les joueurs suivront les traces de leur grand-père Red, un Rider légendaire, et chevaucheront des Monsties avec Ena, une Wyverienne à qui l'on a confié un œuf de Rathalos. Ce monstre légendaire possède un immense pouvoir capable de faire des ravages si par malheur ses capacités destructrices étaient libérées. Les joueurs seront invités à tester l'intensité de leurs liens d'amitié avec les Monsties et à découvrir les vérités cachées derrière d'anciennes légendes de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.

Un pack spécial réunissant les deux jeux sera commercialisé sur toutes les plateformes, qui sortira en édition physique, mais pas pour tous ni sur les mêmes consoles en fonction des régions à en croire les sites officiels (ici et là). Voici un récapitulatif, car c'est à en devenir chèvre... Le site du deuxième épisode affirmant qu'une édition physique Deluxe existe sur Switch (ce qui n'est pas le cas à notre connaissance), nous ne sommes pas à l'abri d'erreurs.

Monster Hunter Stories Physique Édition standard (Switch) - Japon

Numérique Édition standard (PS4, Switch, PC) - Europe, Amérique du Nord, Asie, Japon Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Physique Édition standard (Switch) - Europe, Amérique du Nord, Asie, Japon Numérique Édition standard (PS4, Switch, PC) - Europe, Amérique du Nord, Asie, Japon

Édition Deluxe (PS4, Switch, PC) - Europe, Amérique du Nord, Asie, Japon Monster Hunter Stories Collection Physique Édition standard (Switch) - Amérique du Nord, Asie

Édition standard (PS4) - Europe Numérique Édition standard (PS4, Switch, PC) - Europe, Amérique du Nord, Asie, Japon



Édition Deluxe (PS4, Switch, PC) - Europe, Amérique du Nord, Asie, Japon Contenu du kit Deluxe Armures spéciales de Rider (Armures destructrices alpha et bêta)

Tenue d'Ena (Manteau de Kuan)

Tenues de Navirou (Costumes Pukei-Pukei et Nergigante)

Coiffure de Rider (Hérissé Nergal)

Sets de stickers (Camarades d'aventure 2 et 3) Remarque : Les armures spéciales, ainsi que les tenues d'Ena et de Navirou, changent uniquement l'apparence de votre personnage.

Dans les deux cas, des bonus de précommande et de sauvegarde seront proposés, de quoi inciter les joueurs à craquer pour les jeux sur un même support.

Monster Hunter Stories Bonus de précommande : Tenues de Roi et de Reine de Navirou.

Bonus de sauvegarde de MH Stories 2 : Rider de Mahana.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Bonus de précommande : Tenue de Kamura d'Ena.

Bonus de sauvegarde de MH Stories : Tenue de Kamura.

Vous pouvez retrouver des visuels des deux jeux en pages suivantes.

Mise à jour : comme nous l'apprend GameStop, la version Switch physique nord-américaine de Monster Hunter Stories Collection n'aura que le premier jeu sur la cartouche...

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin peut actuellement être acheté sur PC chez Gamesplanet au prix de 21,99 € en promotion.