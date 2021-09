Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, la 4e mise à jour gratuite avec ses redoutables Monsties présentée en vidéo

Après l'arrivée de la 4e collaboration de Monster Hunter Rise la semaine dernière, dédiée à l'univers de Mega Man, Capcom se penche ce mardi sur le contenu à venir dans Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, qui est pour rappel disponible sur Switch et PC. Pour ne pas changer, de nouveaux Monsties vont pouvoir être obtenus avec cette 4e mise à jour gratuite, le Rathalos Roi-enfer et le Tigrex magma, le Kulve Taroth va encore revenir avec cette fois une version très difficile à vaincre en coop, et tout un tas de quêtes inédites seront ajoutées. Du côté des dates, une partie du contenu sera disponible le 30 septembre et l'autre le 7 octobre.

Outre la bande-annonce, le site officiel permet d'apprécier quelques visuels inédits, à retrouver en page suivante, ainsi que les descriptions de nos nouveaux alliés :

Rathalos Roi-enfer Talent d'amitié:Frappe météore Ce Rathalos anormal fend le ciel avec ses magnifiques ailes noires, tandis que son souffle brûlant menace de réduire en cendres tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Il est le roi incontesté des wyvernes volantes, et ceux qui sont victimes de son souffle ardent finissent immédiatement incinérés. Tigrex magma Talent d'amitié:Impact rocheux Une sous-espèce rare de Tigrex. Bien que des traces de griffes et de pattes lui aient été attribuées, son existence n'est pas confirmée en raison de l'absence de témoignage direct. On dit que les ondes de choc qu'il crée au contact du sol sont si dévastatrices qu'elles peuvent générer des tempêtes de poussière et de terribles explosions.

Quant aux changelogs, ils sont à retrouver ci-dessous. L'update 1.4.0 sur Switch nécessitera 0,2 Go de libre, tandis qu'il faudra respectivement 0,5 Go et 0,3 Go sur PC pour installer les versions 1.4.0 et 1.4.1.

Ajouts et changements importants Si vous avez un partenaire de combat lorsque vous sélectionnez « Commencer maintenant » depuis la Grand-salle Riders, votre partenaire de combat et son Monstie (s'il y en a un) vous rejoindront dans la quête. Note : Si vous n'avez pas de partenaire de combat, vous serez rejoint par un PNJ. Nouveaux monstres 30 septembre Kulve Taroth (très difficile) - Note : Monstre exclusif de quête en coopération.

Tigrex magma 7 octobre Rathalos Roi-enfer Nouvelles quêtes en coopération 30 septembre ★9 (Temps) Colère de la terre

★9 (Vaincre) Kirin Oroshi

★8 (Explorer) Œufs de dragon 7 octobre ★9 (Explorer) Tanière dragon ancien

★9 (Tour) Roi-enfer et magma

★9 (Vaincre) Rathalos Roi-enfer

★9 (Vaincre) Tigrex magma Nouveaux objectifs secondaires 30 septembre ★4 (Spécial) Demande mielleuse 7 octobre ★8 Cri déchirant

★8 Le roi des rois

★8 (Spécial) Proposition juteuse Corrections de bugs / Autres Correction d'un bug empêchant le talent Robustesse de s'activer en cas de changement de Monstie durant un combat.

Correction d'un bug lié à l'option « Vendre objets inutiles ». Si, par la vente d'objets inutiles, l'argent en possession du joueur atteignait 10 millions de zenny ou plus, les articles vendus disparaissaient alors que l'argent du joueur n'augmentait pas.

Correction d'un bug qui se produisait lorsqu'un joueur entrait dans une phase de combat tout en utilisant « Nage lave ». De retour sur le terrain, une fois le combat terminé, le joueur devenait immobile.

Correction d'un bug qui, lors d'un changement d'heure ou un déplacement rapide depuis un point de Charavane, empêchait le jeu de se charger si le joueur appuyait à répétition sur les boutons durant l'écran de chargement.

Correction d'un bug qui survenait durant un certain objectif secondaire. Si un combat se déclenchait dans une tanière de monstre alors que le joueur transportait un œuf, les œufs réapparaissaient dans le nid après le combat, mais si le joueur ramassait l'un d'entre eux, il lui était impossible de quitter la tanière.

Correction d'un bug où, au lieu d'entrer en mort subite, le jeu cessait de fonctionner correctement lorsque quatre joueurs s'affrontaient dans un combat en duo et que les deux camps perdaient simultanément.

Corrections de bugs divers.

Une 5e et dernière mise à jour est à ce jour prévue pour Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin en octobre, reste à voir si une extension est aussi dans les cartons de Capcom à l'instar de Sunbreak pour MH Rise. Si vous n'avez pas encore le jeu, Amazon le vend actuellement 47,99 €.