Capcom prévoit « plusieurs jeux majeurs » et des ventes records pour cette année, du lourd en vue ?

La santé financière a rarement été aussi bonne que ces derniers temps pour Capcom, qui profite du carton de Monster Hunter: World et du succès des remakes de Resident Evil pour se relancer. Nous n'avons cependant plus aucune information sur ce que prépare le studio pour les mois ou années à venir.



Le studio vient de faire le point sur sa stratégie pour l'année fiscale 2021 avec ses investisseurs, et il prévoit visiblement encore du lourd pour cette année. Le diaporama mentionne en effet que « plusieurs titres majeurs » sont prévus d'ici le 31 mars 2021, et que Capcom veut aussi continuer à soutenir ses jeux passés pour que leurs bonnes ventes se poursuivent.

Un tableau explique très clairement qu'il y aura nouveaux 13 « SKU » d'ici un an. Un SKU désignant un jeu à destination d'une unique plateforme, et Resident Evil 3 étant déjà paru sur PC, PS4 et Xbox One, cela ne laisse la place qu'à 10 autres versions de jeux. Avec l'arrivée de la next-gen et d'éventuels portages et jeux cross-gen, il ne faut donc pas s'attendre à énormément de nouveautés non plus.

L'éditeur espère dans tous les cas des ventes records entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, avec 28 millions de copies écoulées visées, dont 18 millions rien qu'avec des productions passées. Entre 2018 et 2020, Capcom avait réalisé 24,4, 25,3 et 25,5 millions de vente lors des trois années fiscales, il s'agirait donc tout bonnement d'un record. À noter que Resident Evil 3 Remake, sorti début avril, rentrerait bien évidemment dans les chiffres de l'année fiscale 2021 : il s'en est d'ailleurs vendu 2,5 millions à cette heure. À titre de comparaison, Resident Evil 2 en est à 6,5 millions, Monster Hunter: World à 15,5 millions et son extension Iceborne avec la Master Edition à 5 millions.

Tout porte à croire que Capcom va donc soutenir ce très fort catalogue passé à l'approche des PS5 et Xbox Series X, peut-être avec des portages next-gen, et nous proposer à côté de rares nouveautés bien senties pour s'assurer une année solide. Les rumeurs parlent d'un Resident Evil VIII dans quelques mois, il pourrait faire partie du programme.