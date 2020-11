24H sur GAMERGEN.COM : plusieurs infos de Capcom et Resident Evil Village en fuite, et nos impressions sur Demon's Souls

azertyxpp Wrote:

Tout à fait, mais il pratique quand même une sacrée langue de bois, si ils ne veulent pas donner de chiffre VGChartz dont la réputation n'est plus à faire a fait des estimations, il y aurait eu entre 1,2 et 1,4 millions de Series S et X vendues, sachant qu'elle est vendue dans 37 pays quand la One s'était 13 pays pour 1 million dayone, même comparé à la sortie de la One c'est mauvais, plus mauvais pour la proportion gardée, vraiment pas de quoi se féliciter... c'est même plus de la langue de bois à ce niveau.Source: https://www.vgchartz.com/article/446290 ... aunch-day/