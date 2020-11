Mortal Kombat 11 Ultimate : Terminator vs Rambo, les deux légendes du cinéma s'affrontent en vidéos

Les fans de baston comptent désormais les heures, puisque la sortie de Mortal Kombat 11 Ultimate et du Kombat Pack 2 est fixée à ce mardi 17 novembre. Cette nouvelle édition va ainsi amener le jeu de NetherRealm Studios sur PS5 et Xbox Series X | S en plus d'introduire trois combattants qui ont déjà pu briller ces dernières semaines en vidéos, à savoir Rain, Mileena et Rambo. Pour ce dernier, le studio ne pouvait évidemment pas manquer l'occasion d'en faire la promotion en l'opposant à un autre membre du roster, le Terminator.

L'affiche a de quoi vendre du rêve aux joueurs, qui pourront donc faire s'affronter les personnages campés par Arnold Schwarzenegger (qui n'a pas participé au jeu) et Sylvester Stallone dans la violence la plus totale. L'homme contre la machine, tel est l'alléchant spectacle qui nous est offert. En plus de cette vidéo avec le doublage français, vous pouvez retrouver la revanche entre ces deux monuments du 7e art ci-dessous, en anglais cette fois. Bien entendu, le dénouement est cette fois inversé.

Si cela vous a donné envie de vous procurer Mortal Kombat 11 Ultimate, sachez que cette édition est vendue 59,99 € sur Amazon.