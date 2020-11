Mortal Kombat 11 Ultimate : Mileena nous fait son plus beau sourire pour sa bande-annonce de gameplay

Vous devez commencer à le savoir, d'ici une dizaine de jours, le roster de Mortal Kombat 11 va encore une fois s'agrandir avec l'arrivée de trois personnages jouables supplémentaires que sont Rain, Rambo et Mileena. Il ne restait plus que cette dernière - la meilleure pour la fin diront certains - devant être présentée, ce qu'a fait NetherRealm Studios ce jeudi dans une nouvelle bande-annonce de gameplay.

Warner Bros. Interactive Entertainment a de son côté présenté cette Kombattante bien particulière, expliquant son statut dans la trame narrative actuelle de la licence :

Fruit des expériences de clonage diaboliques de Shang Tsung, Mileena est un mélange parfait de la férocité d'un Tarkatan et de la grâce édenienne. L'hybride maléfique bénéficie des forces des deux lignées au combat, lui conférant ainsi une vitesse extraordinaire, des talents acrobatiques incroyables et une sauvagerie terriblement brutale. Armée de son saï attitré et de ses griffes aiguisées, Mileena retrouve ses mouvements spéciaux classiques et réserve d'autres surprises.

Ayant voyagé dans le futur grâce à Kronika, Mileena prit connaissance de son avenir tragique : son bref règne en tant qu'impératrice de l'Outremonde et son assassinat par D'Vorah et Kotal Kahn. Déterminée à reprendre son trône, Mileena va relancer la guerre civile de l'Outremonde et détruira tous les Kombattants qui se dresseront sur son chemin. Ses ennemis se soumettront ou mourront.