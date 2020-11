Call of Duty: Black Ops Cold War, les notes de la presse anglophone

Même si les consoles de nouvelle génération ont un peu pris les devants sur la scène médiatique la semaine passée, de nombreux joueurs étaient eux tournés vers la sortie de Call of Duty: Black Ops Cold War. Le nouvel épisode de la saga culte, cette fois signé Treyarch et Raven Software, est disponible depuis ce 13 novembre, et plusieurs rédactions ont déjà rendu leur verdict à son sujet, au même titre que nous.

Le jeu affiche actuellement un 83/100 sur Metacritic, notamment grâce au gameplay infatigable de la série. La campagne est décrite comme satisfaisante et bien mise en scène malgré sa brièveté et ses séquences qui sonnent faux, et la technique est au point sans être non plus époustouflante, même sur next-gen, où le gap graphique n'est pas présent. Les modes Multijoueur et Zombies sont très efficaces et solides, mais manquent clairement d'originalité pour renouveler cette franchise stagnante. Le manque de contenu en ligne est enfin souligné, mais les développeurs en ont gardé sous le coude pour du contenu post-lancement gratuit.

Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X et S, et Xbox One à partir de 56,99 € à la Fnac.