TEST de Demon's Souls : le remake époustouflant de Bluepoint qui s'impose sur PS5

De l'art, tout simplement





En 2010, les joueurs européens découvraient un titre quelque peu particulier et exigeant sur PlayStation 3, Demon's Souls. Dix ans plus tard, le jeu est repris par le studio Bluepoint Games pour apporter au line-up de la PS5 une aventure qui avait su retourner quelques cerveaux et mis à rude épreuve les nerfs des gamers du monde entier. C'est avec beaucoup de curiosité et d'excitation que nous sommes retournés au royaume de Bolétaria. Après plusieurs heures de folie, il est temps de vous livrer notre verdict.

C'est une grosse claque que nous prenons en pleine tête.

Les premiers pixels s'affichent à l'image et, n'ayons pas peur des mots, c'est une grosse claque de nous prenons en pleine tête. En effet, les développeurs ont conservé l'univers de base de From Software et l'ont embelli. Ainsi, nous découvrons des environnements merveilleusement modélisés et lugubres. Les textures clinquantes émoustillent les mirettes, et les jeux de lumière sont impressionnants. Par ailleurs, nous remercions l’équipe d'avoir implanté la technologie HDR. Et pour cause, la luminosité de certains éléments, quelque peu tempérée, comme les torches dans les couloirs, les particules de braise dans l'air, les rayons du soleil traversant les nuages, amène un côté léger et réaliste à l'image. Pour faire simple : superbe !

Diverses options visuelles sont disponibles dans les paramètres. Tout d'abord, le mode Cinématique exhibe de la 4K native avec un framerate oscillant dans les 30 fps. Certes, l'image est un peu plus nette, mais nous recommandons le mode Performance qui, lui, apporte une fluidité optimale. Ainsi, nous avons droit à du 1440p qui est upscalé en 4K, avec un jeu tournant dans les 60 images par seconde. Et sincèrement, c'est beau... très, très beau. Autre point et pas des moindres, les temps de chargement sont quasi inexistants. C'est un régal ! Bien évidemment, il y a des imperfections dans les parages qui peuvent faire grincer des dents. Nous pensons à quelques problèmes de collisions, où nous avons eu notre personnage bloqué dans une paroi, et à des animations un peu rigides pour différents personnages secondaires.

Du côté de la bande-son, nos amis ont réorchestré les thèmes d'antan (peu nombreux) pour nous nous émoustiller les esgourdes, et il faut dire que le résultat est plus que plaisant. Par exemple, les quelques notes jouées dans le Nexus sont mélancoliques et poussent le joueur à se rendre dans les divers univers pour les sauver. Mais Demon's Souls, c'est principalement une ambiance sonore qui prend aux tripes. Et pour cause, avec de simples bruitages, nous ressentons l'atmosphère stressante et glaciale de cette odyssée survoltée... Au top !

La mort est une force, les âmes aussi





Ce périple commence par la conception d'un héros. Nous pouvons créer notre personnage, en lui attribuant une classe, une allure, une morphologie... C'est assez complet, vous avez de quoi faire pour élaborer un guerrier à votre image. Une fois achevée, nous entrons dans un univers qui donne du fil à retordre. En effet, Demon's Souls est un titre empli d'action où il ne suffit pas de rentrer dans le tas pour progresser. Non, nous avons affaire à un jeu méthodique où nous devons analyser une situation pour la comprendre afin d'avancer. Oui, nous avons là une production punitive où la mort va, au final, nous guider.

Un bonheur !

Ainsi, nous pouvons nous défendre, attaquer, esquiver, cibler un ennemi précis, changer de posture, ou encore utiliser des objets, des lames, des lances, etc. Les opposants sont violents, il faut donc réfléchir avant d'agir pour les mettre à terre. Plus nous avançons, plus nous gagnons de l'XP (donnant la possibilité de booster un peu plus notre protagoniste). Si vous trépassez - et vous allez clairement succomber à un moment ou un autre -, vous laissez tomber tous vos points expériences. Alors pas de panique, il est possible de les récupérer en retournant à l'endroit où vous avez rendu l’âme. Cependant, attention de ne pas mourir une deuxième fois pour ne pas tout perdre définitivement.

Sachez qu'il faut gérer ses équipements et bien répartir les poids pour avoir une certaine souplesse dans les affrontements. Une arme ou un sort demandent des spécificités précises et ne peuvent être utilisés correctement si les statistiques de notre protagoniste ne sont pas bonnes. Bien se préparer est donc primordial. En outre, il y a un point qui tournait en boucle dans notre tête, la lourdeur du gameplay de la version PS3. Là aussi, les développeurs ont su rendre la prise en main un peu plus souple. De plus, les 60 fps apportent un confort durant nos barouds. C'est un bonheur !

Si vous vous ennuyez de votre côté, le multijoueur est là pour briser votre solitude. Deux modes sont présents. Le premier, PvP, nous permet de pénétrer dans le monde d'un autre joueur afin d'en découdre sous la forme d'une âme ; notez qu'il faut la Pierre Dimensionnelle de couleur noire pour y accéder. Le deuxième, Coopération, nous donne la possibilité d’invoquer un camarade pour nous prêter main-forte en cas de difficulté ; ici aussi, il faut une Pierre Dimensionnelle adéquate pour faire venir un compagnon dans notre partie. C'est le genre de petit plus qui aide grandement durant les boss, nécessitant des stratégies spécifiques pour les vaincre).

La frustration est un délice





Le royaume de Bolétaria est attaqué par un ancien être maléfique. Le monde est recouvert d'un étrange brouillard, des créatures étranges et des démons ont surgi dans les allées. Nous prenons donc le contrôle de notre propre héros qui se doit de collecter des âmes pour libérer les lieux et faire revenir la paix. Demon's Soul aborde des sujets très matures qui captent l'attention, puisque des tas de petites intrigues nous tiennent en haleine. En d'autres termes, dur de décrocher.

Il n'a jamais été aussi satisfaisant d’être frustré.

Comme nous l'avons dit, vous allez mourir... et pas qu'une fois. C'est en comprenant les vils garnements qui traînent des pieds dans les 5 mondes, accessibles dans l'ordre de notre choix, que nous arriverons au bout du tunnel. Ainsi, comptez 40 heures pour voir le générique final défiler. Bien évidemment, si vous avez l'habitude des « Souls » et autres Sekiro, vous terminerez un peu plus rapidement cette expédition ardue.

Faisons simple, globalement, ce remake est identique au jeu de 2010. Mêmes ennemis, mêmes environnements, mêmes pièges... Pour le coup, certains peuvent se dire « pourquoi succomber de nouveau » ? Eh bien, parce que Bluepoint a fait un travail d'orfèvre pour nous en mettre plein la vue et pour apporter une expérience adéquate aux joueurs de 2020. Et sincèrement, nous avons l'impression de voir une toute nouvelle production qui chamboule nos émotions, c'est une (re)découverte pour les vieux de la vieille.

La firme rend hommage au bébé de From Software en respectant et modernisant l’œuvre de base. Nous aurions juste aimé mettre la main sur un petit contenu inédit en plus... Quoi qu'il en soit, Demon's Souls est une pièce maîtresse qui accompagne le lancement de la PS5. Nous avons là un petit chef-d’œuvre vidéoludique qui nous fait grincer des dents de plaisir. En conclusion, il n'a jamais été aussi satisfaisant d’être frustré... À ne pas louper !

Demon's Souls est disponible sur Amazon à 79,99 €.

Les plus Des graphismes époustouflants

Un remake fidèle à l’œuvre originale, bel hommage

La partie sonore, un régal

Une fois lancé, dur de décrocher

Les temps de chargement, rapides ! Les moins Quelques petits bugs, mais rien de bien méchant

Pas de contenu inédit

Notation Graphisme 18 20 Bande son 18 20 Jouabilité 18 20 Durée de vie 17 20 Scénario 16 20 Verdict 18 20