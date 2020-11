RUMEUR sur Bluepoint : le développeur du remake de Demon's Souls bientôt racheté par Sony

Bluepoint a débuté son activité en 2006 avec Blast Factor, un shoot'em up exclusif à la PS3 et édité par Sony. Depuis, le studio a développé de nombreux portages et remakes pour les PlayStation, que ce soit God of War Collection, Uncharted: The Nathan Drake Collection, Gravity Rush Remastered, Shadow of the Colossus sur PS3 et PS4, et tout récemment le remake de Demon's Souls, jeu de lancement de la PS5.

Comme l'indique un insider sur ResetEra citant une source anonyme très proche de Bluepoint Games, le studio américain serait en phase de signer un rachat par Sony, expliquant que Demon's Souls était un ultime test avant cette fusion qui serait bénéfique pour les deux firmes. D'un côté, Sony se mettrait dans la poche un studio qui sait développer des portages, qui a des outils qualitatifs et qui entretient déjà de bonnes relations avec ses autres studios, notamment Sony Japan Studios. De son côté, Bluepoint Games compterait enfin développer une nouvelle licence, chose qu'il souhaite faire depuis de longues années.

Les excellentes notes de Demon's Souls auraient ainsi consolidé les relations entre Sony et Bluepoint, l'annonce du rachat serait donc imminente, il ne reste plus qu'à patienter pour savoir si cette rumeur se confirme. Demon’s Souls peut être acheté à 79,99 € sur Amazon.fr.