Demon's Souls : une bande-annonce de lancement en 4K pour l'exclusivité PS5

Avec le report de Destruction AllStars, Demon's Souls sera la seule exclusivité 100 % next-gen de la PS5 à son lancement. Et malgré l'absence de ray tracing, le remake semble avoir toutes les qualités techniques et graphiques pour assurer son rôle de précurseur, comme il nous l'a encore montré ce week-end avec 12 minutes de gameplay lors d'un State of Play spécial. Il en remet une dernière couche avec une bande-annonce de lancement plus dramatique, mais toujours en 4K, en ce jour de sortie dans certaines régions du globe.



Le directeur artistique de SIE Worldwide Studios External Development, Gavin Moore, qui chapeaute les développeurs de Bluepoint Games sur ce projet, a d'ailleurs tenu à commenter ce lancement en grande pompe sur le PlayStation Blog.

Au nom de toute l’équipe, ce fut un honneur d’avoir travaillé sur Demon’s Souls durant ces trois dernières années. Redonner vie à un classique de PlayStation et permettre aux fans du jeu original et à une toute nouvelle génération de joueurs de jouer à cet indémodable a été pour nous une véritable leçon d’humilité. L’idée d’une version remastérisée de Demon’s Souls germait depuis très longtemps, mais nous avions peur que le rendu ne soit pas à la hauteur de la légende. Mais quand nous avons vu la puissance de la nouvelle génération, nous avons su que le temps était enfin venu de relever le défi. C’est un immense privilège que nous avons eu de créer un jeu pour la sortie de la PlayStation 5. Notre seul regret est que notre collègue et ami, Ken Kajii, producteur original de Demon’s Souls chez JAPAN Studio, ne soit plus parmi nous pour partager ce moment. Nous espérons qu’il est fier du travail que nous avons accompli. Ces derniers mois ont été incroyables pour nous, depuis l’annonce en juin dernier, et nous avons adoré voir la réaction des fans du monde entier. Et maintenant que le jeu est enfin sorti, la suite ne dépend plus que de vous : endossez votre armure, rassemblez votre courage et découvrez par vous-mêmes l’univers fantastique de Demon’s Souls sur PS5. Pour les néophytes courageux qui voudraient relever le défi de Demon’s Souls pour la première fois, nous avons créé un guide de l’aventurier pour vous aider à bien démarrer votre quête. Attention : ce guide peut renfermer de légers spoilers. Et si, malgré tout, vous n’êtes pas encore totalement convaincus, nous vous conseillons de regarder notre bande-annonce de lancement. Elle vous donnera un aperçu des merveilles que vous retrouverez dans le monde de Boletaria. Qui plus est, elle vous fera découvrir une de mes musiques préférées du jeu. Pour résumer : L’heure a sonné. Le jeu est sorti. À vos manettes. Salut ! [lâcher de micro, s’éloigne à dos de dragon vers un coucher de soleil brumeux… Tombe du dragon, VOUS AVEZ PÉRI]





Demon's Souls est disponible pour 79,99 € sur Amazon.fr, et sa date de sortie française est calée au 19 novembre.