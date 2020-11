Demon's Souls : 12 minutes de gameplay dévoilées dans un PlayStation State of Play surprise

Alors que la PlayStation 5 arrivera jeudi prochain dans de nombreux pays, Sony dévoile aujourd'hui un nouveau State of Play surprise entière dédié à Demon's Souls, remake du jeu de FromSoftware sorti à l'origine sur PS3 et qui promet déjà d'être un incontournable au lancement de la PS5.

Pendant 12 minutes, nous pouvons ainsi admirer les outils de création du personnage, le Nexus, et le début de l'aventure à Boletaria. Comme ça, même les joueurs qui vont découvrir Demon's Souls la semaine prochainement ne se font pas spoiler. Le directeur créatif Gavin Moore nous réexplique les bases du gameplay, qui demande de bien gérer son endurance, mais indique surtout que le cœur du jeu reste le même qu'à l'époque. Les joueurs pourront observer de nouvelles animations et jouir d'un framerate à 60 fps avec le mode Performances, mais le timing des attaques restent les mêmes, grâce à une réutilisation du code de l'époque. La vidéo utilise d'ailleurs ce mode Performances, avec de la 4K dynamique et 60 images par seconde, mais il sera aussi possible d'opter pour un mode Cinématographique à 30 fps, avec de la 4K native cette fois. Le titre mettra évidemment en avant la technologie Tempest 3D AudioTech de la PS5 pour une meilleure immersion sonore avec un casque, ainsi que le retour haptique de la manette DualSense pour ressentir les attaques grâce à la manette. La suite de la vidéo expose les améliorations graphiques et techniques, c'est à admirer ci-dessus.

La date de sortie de Demon's Souls est pour rappel fixée au 12 novembre 2020 (mais le 19 novembre en France), vous pouvez le précommander contre 79,99 € sur Amazon.fr.