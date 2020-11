Demon's Souls : l'outil de création de personnage, le mode Photo et les filtres graphiques en détail

À quelques jours du lancement de Demon's Souls, SIE Worldwide Studios External Development a tenu à nous parler de deux aspects assez secondaires du remake PS5. Le directeur créatif Gavin Moore a de nouveau pris la parole, cette fois sur le PlayStation Blog, pour parler du créateur de personnage qui sera bien plus poussé que sur PS3. En faisant des choix allant du sexe aux cheveux en passant par les dents, nous pourrons créer un chevalier à l'apparence que nous désirons, même si nous le verrons plus souvent de dos que de pleine face.

Et dans le même temps, il est revenu sur le mode Photo et les filtres graphiques à activer même en cours de partie pour personnaliser notre expérience. La luminosité, le contraste et les niveaux de couleurs pourront aussi être paramétrés, et un mode permettra de retrouver l'ambiance visuelle de l'original.

La refonte de Demon’s Souls n’a pas été une mince affaire, non seulement à cause de l’envergure du titre original, mais aussi parce que nous savions à quel point les fans de PlayStation chérissent le jeu. Nous l’adorons aussi, et c’est pourquoi nous avons fait tout notre possible pour recréer l’ensemble des fonctionnalités du jeu original sur PS5, dont l’outil de création de personnages. En créant votre personnage comme vous l’entendez, vous créez un lien émotionnel avec le monde de Demon’s Souls. Vous n’incarnez pas un barbare tout en muscles ou un dieu tout puissant, mais une personne normale, vulnérable, proche de vous. Ensemble, vous éprouverez les mêmes peurs et devrez surmonter les mêmes défis. Voir votre personnage adoré mourir sous vos yeux est toujours un crève-cœur, mais c’est ce sentiment qui vous pousse à vous venger, à reprendre le combat. Chaque victoire est plus douce, parce qu’alors, votre création perdure. Ce nouvel outil de création de personnages vous permet de personnaliser votre apparence grâce aux plus de 16 millions de transformations possibles. Nous avons ajouté encore plus d’options de personnalisation que vous n’en aviez dans le jeu sur PS3. Nous avons également travaillé dur pour offrir de nombreuses possibilités aux joueurs qui souhaitent ajuster chaque réglage. Jouez un personnage qui vous ressemble ou auquel vous souhaiteriez ressembler. Voici quelques-unes des nombreuses combinaisons possibles. L’équipe a vraiment hâte de découvrir les héros incroyables (même les plus étranges) que vous allez imaginer. Et souvenez-vous : Demon’s Souls est un Action-RPG en solo riche et intense avec des éléments multijoueurs synchrones et asynchrones parfaitement intégrés. Des aventuriers du monde entier pourront voir votre personnage, nous souhaitions donc que vous puissiez lui apposer votre personnalité autrement qu’avec de simples armes et armures. Nous espérons que cette liberté de création, ainsi que les améliorations significatives apportées aux détails et au réalisme, vous permettront de faire des rencontres inoubliables, que ce soient avec de brèves apparitions, des alliés ou des envahisseurs. Le nombre total de joueurs synchrones en ligne est désormais de 6, il sera donc d’autant plus essentiel de se démarquer.

Et pour mettre votre nouveau personnage en valeur, rien de mieux que notre tout nouveau mode Photo, qui vous permet d’immortaliser vos triomphes et vos tragédies, ou encore de faire la fête ou de pleurer avec vos amis (et avec nous !). Sans surprise, le mode Photo contient toutes les fonctionnalités dont vous aurez besoin pour créer des images uniques. Dans le mode Photo, vous pouvez masquer ou afficher les armes et les heaumes, ou même masquer le personnage entier pour immortaliser vos scènes d’anthologie. Mais si l’envie vous en dit, vous pouvez aussi prendre la pose ou changer d’expression pour un selfie exceptionnel. Bien sûr, vous pouvez changer les paramètres de l’appareil photo, zoomer, dézoomer, mettre un filtre ou flouter vos amis (ce qui n’est pas très gentil !). Tous les filtres sont également disponibles en jeu, en dehors du mode Photo. Vous pourrez ainsi régler la luminosité, le contraste, les niveaux de couleur et retrouver le style du jeu original sur PS3 si vous le souhaitez.

