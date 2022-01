Elden Ring : le remake de Demon's Souls met la pression aux développeurs

Les jeux de FromSoftware sont réputés pour leur gameplay exigeant, leur lore riche, mais pas simple à déchiffrer, et leur direction artistique soignée, plongeant les joueurs dans des univers fantastiques dépaysants. Mais côté technique, les titres sont loin d'être des claques graphiques... sauf le remake de Demon's Souls.

Bluepoint Games a modernisé le jeu d'action avec brio à la sortie de la PlayStation 5, et ça, ça met la pression à FromSoftware, qui développe actuellement Elden Ring. Dans un entretien accordé à Edge, le directeur créatif Hidetaka Miyazaki a en effet déclaré :

Je suis presque sûr que notre équipe de création graphique a ressenti cette pression plus que quiconque. La fidélité graphique n'est pas quelque chose que nous mettons en priorité. Ce que nous demandons du côté des graphismes dépend des systèmes et des exigences du jeu en lui-même, et cela prend moins de priorité par rapport aux autres éléments du développement. C'est donc toujours un domaine où je me sens un peu désolé envers mon équipe graphique parce que je sais qu'ils travaillent extrêmement dur.

Nous le savions déjà après la diffusion des différentes vidéos de gameplay, Elden Ring ne sera pas le porte-étendard des consoles de nouvelle génération en termes de graphismes, FromSoftware se focalise davantage sur la création d'un nouvel univers et d'un gameplay qui regroupe des mécaniques de ses précédentes productions. Là où Bluepoint Games n'avait qu'à reprendre le cœur de Demon's Souls pour le porter sur PS5, avec des graphismes plus fins et un meilleur framerate.

La date de sortie d'Elden Ring est toujours fixée au 25 février 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à 64,99 € sur Amazon dans une Launch Edition.

