Elden Ring Nightreign présente tout son contenu avec une excellente surprise pour les fans de Dark Souls

C'est ce mois-ci que sortira Elden Ring Nightreign, un spin-off standalone axé sur la coopération avec des mécaniques de Battle Royale. Une recette qui change pas mal de choses par rapport à l'expérience solo proposée par FromSoftware en 2022, mais qui est quand même très attendu par de nombreux joueurs. En attendant le lancement à la fin du mois, l'éditeur Bandai Namco partage une nouvelle bande-annonce :

Tout au long de ces 10 minutes de vidéo, Bandai Namco et FromSoftware nous rappellent les principes d'Elden Ring Nightreign, qui permettra à un ou trois joueurs d'explorer Limveld pour survivre trois jours et trois nuits en récoltant des ressources et en affrontant de puissants boss. Les joueurs incarneront des classes de personnages prédéfinies, il sera possible de monter de niveau, de trouver des cartes opérationnelles et d'attaquer des forts pour obtenir des récompenses. Les possibilités de gameplay ne manqueront pas et les joueurs devront également faire face à des évènements imprévisibles, comme des chutes de météores ou des éruptions.

Les séquences de jeu seront divisées en deux parties, avec d'abord la journée pour explorer et trouver de l'équipement, puis la nuit. Une fois le soleil couché, la zone de jeu se rétrécira et des boss obligatoires se dresseront devant les joueurs, jusqu'à affronter le Seigneur nocturne. Du côté des classes jouables, nous aurons droit à huit Nocturnes, avec des armes, capacités passives, compétences et techniques ultimes uniques. Les joueurs pourront par exemple opter pour le Rôdeur (un chevalier expert en armes de corps-à-corps), le Gardien (un guerrier équipé d'un bouclier colossal), l'Œil perçant (un archer), la Duchesse (une voleuse), le Forban (un marin) et l'Anachorète (une mage).

Entre les parties, il sera possible de se reposer au Bastion caché de la Table ronde. C'est ici qu'il faudra équiper des reliques récupérées au combat pour améliorer son personnage, acheter des marchandises en échange d'Obscurités (la monnaie in-game) et même personnaliser l'apparence des Nocturnes... avec des tenues issues des autres jeux de FromSoftware, nous pouvons déjà découvrir Leonhard, Solaire et Faraam des Dark Souls. Du côté du lore, eh bien il faudra dénicher des fragments de souvenirs pour se remémorer le passé des Nocturnes ou discuter avec les résidents du Bastion pour en apprendre plus sur l'histoire. Ces derniers pourront même donner des missions supplémentaires à accomplir à Limveld.

Enfin, les studios s'attardent sur les Seigneurs nocturnes, ces boss qui apparaîtront à la fin du troisième jour, marquant la fin de la partie. Un combat final qui sera évidemment corsé, mais les fans des Souls ne devraient pas être trop perturbés par leurs designs ou leurs patterns. La date de sortie d'Elden Ring Nightreign est fixée au 30 mai 2025 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez précommander le jeu à partir de 35,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

