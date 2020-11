Demon's Souls : mode miroir, modes Cinématique et Performance, filtres graphiques, les nouveautés du remake PS5 expliquées

À l'occasion de la diffusion d'une nouvelle bande-annonce de gameplay de Demon's Souls cette semaine, plusieurs médias internationaux ont pu s'entretenir avec Gavin Moore, directeur créatif de SIE Worldwide Studios. Et ils ont pu en apprendre un peu plus sur les nouveautés et spécificités de ce remake sur PS5.

Chez GameSpot, il a été dit que nous pourrons désormais stocker des versions personnalisées de notre héros dans le Nexus, en échange de quelques Âmes.

Ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis à jour le créateur du personnage et nous avons ajouté des milliers et des milliers de nouvelles permutations où vous pouvez créer et jouer. Et une fois que vous avez choisi un personnage, ce que vous pouvez faire, c'est, après avoir payé un certain nombre d'âmes pour cela, dans le Nexus, vous pouvez en fait stocker votre personnage, puis entrer et changer de personnage dans le Nexus. Voilà donc le résumé rapide, je suppose.

Et le Fractured Mode annoncé en même temps que le remake a également fait parler de lui, simplement pour dire qu'il s'agira d'un mode Miroir au défi relevé, qui apportera un peu de fraîcheur même chez les fans.

Le mode Fractured est essentiellement tourné autour du monde fracturé, et c'est un mode miroir. Il est en réalité très difficile parce que vous inversez la carte.

Chez IGN, Gavin Moore a évoqué la présence de deux modes d'affichage. Il y aura d'un côté le mode Cinématique, en 4K à 30 fps pour plus d'immersion, et le mode Performance, pensé pour plus de réactivité grâce au 60 fps.



C'est un framerate à 60 images fixe, donc ça ne baisse pas, avec une résolution 4K dynamique. Vous serez en mesure de réagir plus rapidement à ces attaques et de rouler et d'esquiver et de vous sentir un peu plus puissant si vous avez eu du mal avec le 30 fps.

Le titre tirera aussi parti de l'audio 3D et des technologies sonores modernes pour vous faire entendre des dangers avant que vous ne les voyiez.

Nous avons littéralement ajouté des milliers et des milliers de nouveaux sons dans ce jeu, en accordant évidemment une attention particulière à ce que l'original proposait. [...] Vous pouvez sentir les espions impériaux ramper derrière vous dans le palais de Boleteria. Vous pouvez sentir les créatures ramper hors de la vase. Je peux entendre les flèches passer devant ma tête. Quand vous marchiez sur une piste dans le sanctuaire des tempêtes, une fléchette été tirée depuis le mur sur vous... de manière traitre, parce que vous ne l'entendiez pas venir. Mais maintenant vous pouvez l'entendre. Et cela vous donne cette fraction de seconde pour réagir et rouler par exemple, ou tourner et vous garder. [...]

La musique a sinon été entièrement réenregistrée, en respectant les compositions originales de Shunsuke Kida.

Nous avons réimaginé la composition originale de Shunsuke Kida et c'est absolument magnifique. Nous avons tout enregistré aux Air Studios de Londres avec un orchestre de classe mondiale, une chorale complète. Nous avons même enregistré un orgue de renommée mondiale à Temple Church à Londres.

Du côté des nouveautés côté gameplay, la Tendance du Monde, qui font que le jeu est plus ou moins difficile en fonction de nos actions, hors-ligne comme en ligne, sera simplifiée pour mieux comprendre où nous nous situons sur la jauge.

Je pense que le problème du jeu original était que la Tendance de Monde n'était pas montrée, non ? Vous ne pouviez pas vraiment comprendre où était la tendance. Ce que nous avons fait, c'est essayer d'améliorer la Tendance de Monde via l'interface utilisateur. Donc, vous devriez être en mesure de comprendre dans quel état l'univers du jeu se trouve.

Il a également été dit à Polygon que l'encombrement du joueur sera revu et corrigé pour équilibrer encore plus l'expérience. Ainsi, il ne sera plus possible de transporter des centaines d'herbes de guérison : l'approvisionnement sera plus limité, et les plantes médicinales les plus puissantes pèseront plus lourd. Eh oui, il y aura un Mode Photo modernisé (qui mettra le jeu en pause hors-ligne, pas comme dans l'original), et même des filtres pour changer les tonalités à l'écran.

Si vous aimez la dureté et le désespoir de la version originale de la PlayStation 3, alors nous avons un tas de filtres que vous pouvez choisir pour jouer au jeu [de cette façon]. Donc, si vous voulez jouer au jeu dans ce que nous appelons le filtre classique, qui rappelle l'époque de la PlayStation 3 et la vision de cette version, alors mettez ce filtre. Si vous voulez jouer en noir et blanc, jouez avec le filtre noir. Tout est là dans les options. Si vous ne voulez pas jouer avec notre nouvel outil photo, vous voulez jouer avec l'appareil photo d'origine, utilisez l'appareil photo d'origine. […] Au sujet des filtres, si les fans pouvaient d'abord jouer au jeu comme nous l'avons fait pour que vous puissiez voir comment nous tirons parti de la puissance de la PlayStation 5, alors je leur demanderais de le faire . Je serais très reconnaissant.

En revanche, ne vous attendez pas à de zone inédite à explorer ou de réglage de la difficulté, pour rester tout de même fidèle à l'original.

C'est fidèle à l'original. C'est un défi juste, à mon avis. Il s'agit d'apprendre les modèles d'ennemis et d'apprendre les environnements, de savoir quand engager un combat, et avec ce système de combat à risque et récompense, quand avancer et attaquer, et quand se retirer et se défendre.

Fait amusant, si de nombreuses failles techniques de l'édition PS3 seront corrigées, quelques bugs et bizarreries, dont celles ayant donné lieu à des memes sur la Toile, seront volontairement conservés. Demon's Souls sera disponible au lancement de la PS5 le 19 novembre, et peut être précommandé pour 79,99 € sur Amazon.fr.