Demon's Souls : journal des développeurs pour l'OST réorchestrée, thème Flamelurker et édition vinyle à venir pour en prendre plein les oreilles

Les amateurs d'expériences vidéoludiques hardcore vont pouvoir se faire plaisir dès le lancement de la PS5 avec le remake de Demon's Souls, plus somptueux que jamais sur next-gen. Il nous l'a encore prouvé hier à travers une vidéo de gameplay époustouflante et revient à la charge pour nous parler de sa bande-son, qui promet également de faire vibrer les joueurs.

Bluepoint et Sony Interactive Entertainment n'ont pas fait les choses à moitié, comme expliqué sur le PlayStation Blog et dans la vidéo ci-dessus. Comme la bande-son de Shunsuke Kida existait déjà, il a fallu la réimaginer, un travail qui a été confié à Peter Scaturro, bien aidé par Bill Hemstapat pour l'arrangement et Jim Fowler à l'orchestration. Tout a été enregistré à Air Studios avec un orchestre de 120 personnes et une chorale, en plus de l'ajout de l'orgue de l'Église du Temple elle aussi située à Londres. Et histoire de bien faire les choses, voici le thème Flamelurker que vous pourrez retrouver en jeu :

Si vous tombez sous le charme de ces compositions, sachez que la bande-son sera proposée à l'achat dès le 26 novembre sur les plateformes numériques, suivi par un album CD signé Milan Records peu après et même une édition vinyle dont les précommandes ouvriront début décembre. D'ailleurs, la jaquette de cette dernière, signée Ken Taylor, est à admirer ci-dessous.

Quant au remake de Demon's Souls, il sortira au lancement de la PS5 les 12 et 19 novembre selon les pays. Vous pouvez précommander votre copie physique sur Amazon au prix de 79,99 €.

