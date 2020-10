Demon's Souls : 5 minutes de gameplay en 4K pour en prendre plein les yeux

Demon's Souls sera l'un des jeux de lancement de la PS5, et pas seulement parce qu'il sera la vraie seule exclusivité du line-up après le report de Destruction AllStars. Le remake du jeu culte de FromSoftware par Bluepoint Games est paré à jouer avec les nerfs des hardcore gamers, comme il nous l'a déjà montré avec une bande-annonce de gameplay nous montrant ses jolis graphismes.

Et à quelques jours de la sortie, Demon's Souls revient avec un deuxième trailer du même style. Notre héros chevalier peut y être retrouvé en prise avec d'énormes monstres de la région de Stonefang, comme le Flamelurker et l'Armored Spider, pour un total de plus de 5 minutes de gameplay, visuellement toujours aussi impressionnant. Si vous en voulez plus, Famitsu a eu droit à des scènes commentées par Gavin Moore, directeur de la création de SIE Worldwide Studios, ainsi qu'à quelques captures exclusives.

La date de sortie de Demon's Souls est calée au 12/19 novembre, soit le même jour que la PS5, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 79,99 € chez Amazon.fr.

