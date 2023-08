Soulframe : le MMORPG souls-like des créateurs de Warframe nous régale avec 31 minutes de gameplay

Vous le savez peut-être, c'est ce week-end qu'avait lieu la TennoCon 2023 organisée par Digital Extremes pour célébrer les 10 ans de Warframe avec la communauté. Pour autant, le studio canadien a désormais un autre gros projet en développement dans ses locaux, qui avait été dévoilé l'été dernier lors de ce même évènement annuel. Eh oui, Soulframe s'est à nouveau montré, lui prendra la forme d'un MMORPG d'action free-to-play en monde ouvert.

En plus d'une courte vidéo mettant en avant quelques éléments clés et des visuels à retrouver en page suivante, c'est surtout une longue séquence de jeu d'une trentaine de minutes qui a été diffusée, avec quelques commentaires d'un développeur (pas tous très audibles). Le lore de Soulframe commence ainsi à se détailler et, après une rencontre avec une étrange créature appelée Avakot, l'Envoyée se transporte dans un lieu qui servira de camp et où nous réunirons petit à petit les esprits des Ancêtres. Notez l'animation plutôt classe lors du basculement entre les deux « mondes ».

L'aspect jeu de rôle sera plus poussé que dans Warframe avec trois vertus que sont le Courage, l'Esprit et la Grâce, mais aussi différentes pièces d'équipement, des âmes et un Pacte à choisir qui sera l'équivalent des Frames. Vient ensuite la découverte d'un donjon généré de manière procédurale et particulièrement bien intégré sans temps de chargement, avec du jeu en coopération, permettant d'admirer la direction artistique et le système de combat. Il sera par exemple possible de lancer notre épée puis la rappeler (tel Kratos avec sa hache) et de l'enflammer, d'éliminer discrètement un ennemi par derrière et d'invoquer un loup pour attaquer et servir de monture.

Outre l'aspect de pure fantasy, un poil de science-fiction semble également être intégré, en témoigne le vaisseau appelé Collecteur qui apparaît au-dessus d'un village. Il sera également possible de jouer de l'ocarina montrant des visions et de résoudre des énigmes. Et comme dans tout bon souls-like, Soulframe proposera également des affrontements de boss nécessitant de bien prendre en compte le pattern des attaques ennemies, ici face à Lady Deora puis le Torment Stag, tous deux corrompus. L'aspect punitif ne semble pas être trop présent pour autant, de quoi rassurer. La bande-son nous ravit elle déjà les oreilles, notamment la chanson jouée avec l'ocarina et entendue face au boss.

Pour le moment, Soulframe ne dispose d'aucune période de sortie ni de plateforme d'accueil.