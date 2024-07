Flintlock: The Siege of Dawn, 20 minutes de gameplay et une nouvelle rassurante pour le Souls-lite

A44 Games s'apprête à lancer dans les prochains jours Flintlock: The Siege of Dawn, un jeu de rôle et d'action présenté comme un Souls-lite. Le titre reprendra certaines mécaniques des Action-RPG de FromSoftware, mais en restant plus accessible, notamment grâce à trois modes de difficulté.

Même si le titre ne fait pas forcément les gros titres, le développement a bien avancé et A44 Games annonce que Flintlock: The Siege of Dawn est gold ! Le titre sera donc disponible dans un peu plus de deux semaines sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération. Pour faire patienter les joueurs, le studio partage une longue vidéo, dévoilant plus de 20 minutes de gameplay. La séquence nous montre les menus, les différentes pièces d'équipement, les nombreuses armes, l'exploration, les dialogues et bien évidemment les combats, plutôt dynamiques.

La date de sortie de Flintlock: The Siege of Dawn est fixée au 18 juillet 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez le précommander contre 49,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.