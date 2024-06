Flintlock: The Siege of Dawn dévoile sa date de sortie et sa Deluxe Edition en vidéo

Dévoilé il y a maintenant plus de deux ans, Flintlock: The Siege of Dawn a été repoussé à 2024, décevant les joueurs qui attendent avec impatience cet Action-RPG par A44 Games, déjà connu pour Ashen. Le titre a refait une apparition lors du Xbox Games Showcase 2024 avec une belle bande-annonce :

La date de sortie de Flintlock: The Siege of Dawn est fixée au 18 juillet 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, le titre sera inclus dans le Game Pass au lancement, mais avant cela, les joueurs vont pouvoir essayer une démo à partir du 10 juin sur Steam.

Le voyage commence à Three Peaks, où il s’agit d’apprendre les rudiments du combat à l’épée et à l’arme à feu, l’art du parry, des sauts et des esquives qui seront par la suite mis à profit pour éliminer les Dieux. Les affrontements sont particulièrement rythmés, grâce aux coups rapides et fluides qui s’enchaînent pour former des combos dévastateurs. Clairement votre meilleure chance de l’emporter. Collaborer avec Enki prend une tout autre dimension grâce à ses pouvoirs magiques, qui débloquent la capacité « prime ». Chaque coup porté remplit une jauge de magie que l’on peut vider en lançant des attaques critiques pour retirer l’armure des ennemis les plus costauds, ou les anéantir d’un seul coup destructeur. Chaque rencontre vous permet de gagner de la ‘réputation’, indispensable pour améliorer vos armes et armures, en plus de débloquer de nouvelles compétences parmi les trois arbres disponibles : Poudre, Magie et Acier. La démo jouable vous permet également de vous frotter au niveau de difficulté Possédé : un véritable défi réservé aux joueurs et joueuses les plus aguerris.

Enfin, les studios dévoilent la Deluxe Edition de Flintlock: The Siege of Dawn, qui inclura le jeu, sa bande originale et un artbook aux formats numériques, des cosmétiques pour Nor (les tenues Champions, Noble et Vanguard ainsi que le pistolet et la hache Champions) et une jaquette réversible. La version physique de la Deluxe Edition n'aura pas droit ni à l'artbook ni à la bande originale, pourtant dématérialisés, allez savoir pourquoi...