Flintlock: The Siege of Dawn, l'Action-RPG encore repoussé à 2024

En début d'année dernière, A44 Games, déjà connu pour Ashen, dévoilait Flintlock: The Siege of Dawn, un jeu de rôle et d'action en monde ouvert où les humains devront s'allier pour repousser les armées des Anciens Dieux qui envahissent la Terre grâce à un mystérieux portail. Un titre alors attendu en 2022 sur ordinateurs et les consoles de salon de Sony et Microsoft.

Finalement, Flintlock: The Siege of Dawn a déjà été repoussé à cette année, mais ce ne sera toujours pas la bonne. A44 Games et Kepler Interactive viennent de prendre la parole sur les réseaux sociaux afin d'annoncer que Flintlock: The Siege of Dawn est cette fois repoussé à 2024, sans plus de précisions. Les développeurs expliquent qu'ils créent un monde ouvert riche en détails et récompensant l'exploration, il leur faut davantage de temps pour proposer aux joueurs un titre complet et à la hauteur de leurs attentes.

Flintlock: The Siege of Dawn, ce sera donc en 2024, mais nous devrions avoir droit à de nouvelles informations sur l'Action-RPG prochainement. D'ici là, vous pouvez retrouver Ashen à 9,99 € (-74 %) sur Gamesplanet.