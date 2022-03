Flintlock: The Siege of Dawn, les développeurs d'Ashen dévoilent un Action-RPG en monde ouvert

A44 Games avait sorti en 2018 Ashen, un jeu d'aventure et d'action au gameplay exigeant, d'abord exclusif aux PC et Xbox One avant de débarquer un peu plus tard sur Switch et PlayStation 4. Le studio est désormais passé à autre chose et dévoile en ce début de semaine son prochain jeu, Flintlock: The Siege of Dawn.

Édité par Kepler Interactive, Flintlock: The Siege of Dawn se présente comme un jeu de rôle et d'action en monde ouvert, attendu sur ordinateurs et consoles de salon. L'aventure promet d'être épique, il faudra rejoindre une coalition d'humains pour faire face aux hordes de non-morts des Anciens Dieux qui viennent de franchir la Porte de l'Au-Delà. Le joueur aura accès à des armes blanches, des armes à feu et de la magie pour se plonger dans des combats « exigeants, mais gratifiants », avec un système de combos. Le titre sera un open world, avec notamment un désert, des ruines et une énorme citadelle.

Flintlock: The Siege of Dawn est attendu en 2022 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Vous pouvez retrouver une première bande-annonce ci-dessus, des images sur la seconde page, et Ashen à 30,59 € chez Gamesplanet.