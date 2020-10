PS5 : l'interface utilisateur de la console next-gen et ses nouvelles fonctionnalités présentées en vidéo

À quelques semaines du lancement de la PS5, Sony Interactive Entertainment dévoile tour à tour les dernières informations utiles au sujet de sa console de nouvelle génération. Après avoir exposé son intérieur lors d'un démontage officiel et répondu aux questions concernant la rétrocompatibilité, place à un détail auquel les joueurs seront très sensibles, l'interface utilisateur ! C'est à travers un State of Play surprise la firme nous explique tout ce qu'il y a savoir à cet égard.

Pour commencer, cette interface a été pensée pour les écrans 4K avec le support du HDR. Elle disposera d'un Centre de contrôle accessible directement en jeu permettant d'accéder à tout ce qui peut nous être utile, qui disposera d'un système de Cartes et d'Activités, montrées en application via Sackboy: A Big Adventure. En gros, ces dernières nous diront ce qu'il est possible de faire en jeu à proximité, avec le temps nécessaire pour y parvenir, et aussi les Trophées à acquérir, voire permettront d'accéder à l'activité en question en une fraction de seconde. Une Aide de jeu sera elle accessible aux membres PS+ pour obtenir des conseils dans certains jeux PS5, comme ça plus besoin d'aller sur Internet pour chercher. Oui, ce côté assistanat ne plaira pas à tout le monde, surtout que des spoilers pourront s'y glisser...

Le chat et la Party seront eux plus accessibles que jamais, avec même la possibilité de voir l'écran de jeu d'un autre joueur et de l'épingler, tout en continuant nos occupations. Le Centre de contrôle nous permettra également de rejoindre la partie d'un ami sur un autre jeu assez facilement et rapidement, l'exemple pris étant Destruction Allstars ici. L'occasion nous est donnée de voir la touche Création (la remplaçante de Share), permettant de prendre des clichés rapidement et en 4K, tandis que la console enregistre en permanence les séquences de jeu récentes. La DualSense disposant d'un microphone, il sera possible d'écrire des messages en les dictant !

L'écran d'accueil a lui aussi été dévoilé, laissant bien plus d'espace au thème et informations des applications. Désormais, tout ce qui touche aux médias pourra être retrouvé dans un espace dédié, mais nous n'en verrons pas plus aujourd'hui. Les actualités PlayStation seront elles affichées dans un onglet pour ne rien manquer, uniquement aux États-Unis dans un premier temps, mais que ça ne vous empêche pas de venir consulter nos articles, hein ! Enfin, le PlayStation Store sera entièrement intégré à l'interface.

Voici par ailleurs ce qui est dit sur le PlayStation Blog :

La nouvelle expérience utilisateur est entièrement centrée sur le joueur. Elle a été pensée pour vous fournir une véritable expérience de nouvelle génération, renforçant l’immersion et vous connectant à des jeux exceptionnels ainsi qu’à une communauté de joueurs passionnés. Nous pensons que votre temps de jeu est précieux et doit être enrichissant, et toutes les nouvelles fonctionnalités que nous vous proposons sont nées de cette idée et de cette vision. La nouvelle expérience utilisateur offre des fonctionnalités inédites spécialement conçues pour rendre vos expériences de jeu plus divertissantes, attrayantes, personnalisées et sociales. Parmi les plus notables d’entre elles, on trouve un nouveau Centre de contrôle, qui vous fournit un accès immédiat à presque tout ce dont vous pourriez avoir besoin du système. Vous pouvez y accéder d’une simple pression sur la touche PlayStation de la manette DualSense, le tout sans quitter votre jeu. Nous introduisons également les Activités, une nouvelle fonction qui a été pensée pour vous rapprocher des éléments de jeu essentiels. Les Activités prennent la forme de cartes s’affichant dans le Centre de contrôle, qui vous permettent de découvrir de nouvelles opportunités de gameplay, de revenir sur des choses qui vous ont échappé, d’accéder directement à des niveaux ou défis qui vous intéressent, et bien plus. Les cartes de certaines Activités peuvent s’afficher en mode incrustation d’images, ce qui vous permet de les découvrir sans quitter votre jeu. Nous avons entièrement reconstruit l’écosystème logiciel entre la console et le réseau, de façon à vous offrir une expérience de nouvelle génération authentique. Résultat : la navigation dans l’interface, le passage d’un jeu à l’autre et l’accès à des parties en ligne s’effectuent en un instant. Nous estimons que moins vous passez de temps à interagir avec le système, plus vous avez de temps à consacrer à vos jeux. Nous voulions vous donner un avant-goût de certains pans de l’expérience utilisateur sur PS5 dans notre présentation vidéo. Nous espérons que vous l’apprécierez. Notez également qu’il s’agit d’un environnement de pré-production. Il se peut donc que nous apportions encore de légères modifications, mais vous avez déjà une petite idée de ce qui vous attend au lancement de la PS5 en novembre.

À défaut de pouvoir précommander actuellement la PS5, les jeux Sackboy: A Big Adventure et Destruction Allstars sont eux disponibles

