PS5 : Sony répond aux questions les plus posées sur la rétrocompatibilité avec les jeux PS4

Dans un peu plus d'un mois, la PlayStation 5 sera là. Peut-être pas dans nos rayons, la faute à une forte demande et peut-être au COVID-19, mais dans le foyer de millions de joueurs impatients de découvrir ce que la prochaine génération de consoles a à nous offrir.

Pour la plupart de ces joueurs, le line-up de lancement pourrait être insuffisant au bout d'un moment, aussi certains espéraient sans doute pouvoir (re)découvrir quelques productions PS4 sur la nouvelle console, pourquoi pas avec quelques améliorations en passant. Le président de PlayStation, Jim Ryan, avait confirmé il y a peu que 99 % des titres PS4 pourraient ainsi tourner sur PS5, mais nous n'en savions pas plus.

Aujourd'hui, Sony Interactive Entertainment a publié une foire aux questions dédiée à la rétrocompatibilité, histoire de répondre aux interrogations des joueurs :

Quels jeux des différentes générations de consoles sont pris en charge par la fonction de rétrocompatibilité de la PS5 ?

Nous nous concentrons sur l’énorme catalogue de jeux sur PlayStation 4, et nous sommes heureux d’annoncer que plus de 99 % des jeux PS4 seront jouables sur PS5 dès le premier jour. Cela inclut des jeux qui ont marqué l’histoire de la génération PS4 : des exclusivités PlayStation encensées par la critique comme The Last of Us Part II et Ghost of Tsushima, aux superproductions de nos partenaires tiers.

Quelle est la différence entre jouer aux jeux PS4 sur la console édition numérique PlayStation 5, et la console PS5 avec le lecteur de disque Blu-ray Ultra HD ?

L’expérience de jeu sur les deux modèles sera la même. Toutefois, la manière dont vous accédez au contenu à jouer diffère.

Édition numérique PS5

Vous pourrez jouer aux versions numériques de vos jeux PS4 compatibles sur la console édition numérique PS5. Il s’agira de jeux numériques compatibles PS4 que vous avez déjà achetés, ou que vous prévoyez d’acheter, via le PlayStation Store sur PS4, Ps5,le Web ou l’application mobile PlayStation.

Comme il n’y a pas de lecteur de disque, vous ne pourrez pas jouer à vos jeux sur disque PS4 sur l’ édition numérique PS5.

PS5 avec lecteur de disque Blu-ray Ultra HD

Vous pouvez jouer aux versions numériques de vos jeux PS4 compatibles que vous avez téléchargés sur le PlayStation Store sur PS4, PS5, le Web ou l’application mobile PlayStation.

Vous pouvez également utiliser des disques de jeu PS4 physiques.

Lorsque vous vous connectez sur PS5 avec votre compte pour PlayStation Network, vous verrez automatiquement votre bibliothèque de contenus PS4 joués dans le menu.

N’oubliez pas d’installer systématiquement la dernière mise à jour logicielle disponible pour votre PS5 et d’appliquer tous les correctifs disponibles pour le jeu.

À quoi ressemble l’expérience de jeu PS4 sur PS5 ?

Les titres PS4 sont encore meilleurs sur PS5. Certains titres PS4 verront leur vitesse de chargement augmentée sur la console PS5, et tireront également parti de la fonctionnalité de jeux boostés, offrant des taux de rafraîchissement améliorés ou plus stables. D’autres jeux avec une fréquence d’images non verrouillée ou une résolution dynamique allant jusqu’à 4K peuvent offrir un rendu plus fidèle. En outre, les jeux PS4 profiteront également de certaines des nouvelles fonctionnalités d’expérience utilisateur de la PS5, mais nous vous en dirons plus bientôt.

Nous tenons également à noter que si de nombreux jeux PS4 fonctionnent sans problème sur les consoles PS5, certaines fonctionnalités qui étaient disponibles pour la PS4 pourront ne pas l’être sur les consoles PS5. De plus, certains jeux PS4 peuvent présenter des erreurs ou se comporter de manière inattendue sur PS5.

Les jeux de la PlayStation VR sont-ils rétrocompatibles ?

Oui, les jeux PlayStation VR font partie des milliers de jeux PS4 qui sont jouables sur PS5. Veuillez noter que pour jouer aux jeux PS VR sur une console PS5, il vous faut un casque PS VR, une ou plusieurs manettes sans fil DualShock 4 ou PlayStation Move, et une PS Camera (pour PS4), qui sont vendus séparément de la console PS5. De plus, la caméra HD PS5 n’est pas compatible avec la PS VR sur PS5. Vous devrez utiliser la PS Camera (pour PS4), et l’adaptateur PS Camera (aucun achat requis), pour utiliser la PS VR sur PS5.

Qu’en est-il des jeux PS4 sur PS Now et PS Plus ?

Tous les jeux PS4 rétrocompatibles inclus dans PS Plus ou PS Now fonctionneront sur PS5.

Puis-je streamer des jeux PS4 sur PS5 ?

Oui, la Lecture à distance depuis la PS4 vers la PS5 et le streaming PS Now sont pris en charge. L’avantage du streaming, c’est que vous pouvez économiser votre espace de stockage sur PS5. Veuillez noter que les jeux PS4 ne profiteront pas de la fonctionnalité de jeux boostés de la PS5 lors du streaming.

Comment fonctionnent les transferts et les sauvegardes de jeu PS4 entre les deux consoles ?

Vous pouvez transférer des jeux numériques, des données et des sauvegardes de jeu d’une console PS4 à une console PS5 en utilisant des câbles LAN ou en vous connectant sans fil (Wi-Fi). Si vous avez déjà stocké des jeux PS4 et des données de jeu dans l’appareil de stockage USB externe connecté à votre PS4, vous pouvez les transférer sur la PS5 à l’aide de ce même appareil. Et si vous êtes abonnés PS Plus, vous pouvez également synchroniser les sauvegardes de jeux PS4 sur PS5 grâce au stockage dans le cloud.

La possibilité de transférer des sauvegardes de jeu entre une version PS4 et une version PS5 du même jeu est une décision propre au développeur, et variera titre par titre pour les jeux intergénérationnels.

Pour Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, lorsque les joueurs décideront de passer de la PS4 à la PS5, leurs sauvegardes de jeu seront transférées.* Sackboy: A Big Adventure prendra également en charge le transfert des sauvegardes de jeu de la PS4 à la PS5 dans une mise à jour qui sera disponible peu après la sortie du jeu.* Nous vous ferons part de détails supplémentaires sur les deux jeux à l’approche du lancement.

Comment saurai-je quels jeux PS4 ne sont pas jouables ?

Les jeux qui ne sont jouables que sur PS4 seront notés sur le PlayStation Store comme étant jouables sur « PS4 uniquement ». Les jeux PS4 téléchargeables sur PS Now qui ne sont pas jouables sur PS5 comporteront également une note similaire. Une liste de jeux jouables sur PS4 uniquement, ainsi que des informations supplémentaires sur la rétrocompatibilité sont disponibles ici : playstation.com/ps5-backwards-compatibility.

*Si les joueurs achètent à l’origine un jeu PS4 sur disque, la PlayStation 5 avec un lecteur de disque Blu-ray Ultra HD est nécessaire pour passer à la version PlayStation 5 du jeu et transférer leurs sauvegardes.