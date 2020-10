PlayStation : des changements à venir concernant les Trophées et le calcul de niveau, préparant la venue de la PS5 !

En plus de la présentation de l'intérieur de la PS5, Sony Interactive Entertainment est chaud ce mercredi, puisqu'il évoque à présent un sujet plus terre à terre, mais ô combien important pour bien des joueurs, les Trophées ! Ces récompenses virtuelles pas toujours simples à acquérir ont fait leur apparition tardivement sur PS3, copiant ce qui se faisait déjà chez la concurrence. Depuis, la PS Vita et la PS4 y ont également eu droit, et c'est au détour d'un nouvel article du PlayStation Blog qu'une refonte du système de calcul vient d'être annoncée.

Concrètement, et dès demain en Europe (dans la soirée en Amérique du Nord), vous allez voir votre score être propulsé vers le haut, puisque la progression est désormais étendue sur 999 niveaux. Le processus de calcul a été revu pour être plus gratifiant et de nouvelles icônes visibles ci-dessus vont s'inviter à la fête pour marquer les nouveaux paliers atteignables. Tout cela prépare l'arrivée de la PlayStation 5, qui disposera d'un suivi plus appuyé de ces récompenses.

Nouveaux niveaux de Trophée Le premier changement que vous constaterez est la refonte des niveaux de Trophée. Nous étendons la plage de niveaux de Trophée, la faisant passer de « 1 à 100 » à « 1 à 999 ». Suite à cette mise à jour, votre niveau de Trophée sera automatiquement redéfini sur un niveau compris dans cette plage, en fonction des Trophées que vous avez obtenus jusqu’à présent. Par exemple, si votre niveau de Trophée actuel est de 12, votre nouveau niveau sera légèrement supérieur à 200. Le niveau exact dépendra du nombre de Trophées que vous avez remportés et de leur catégorie. Aucun changement ne sera apporté aux Trophées que vous possédez déjà ou aux informations à leur sujet, comme les actions nécessaires à leur obtention. Nouvelle structure de calcul des niveaux de Trophée Nous avons mis en œuvre un nouveau système de calcul des niveaux de Trophée, à la fois optimisé et plus gratifiant. Les joueurs traverseront plus rapidement les premiers niveaux, et le niveau de difficulté augmentera de façon plus homogène. Les Trophées Platine compteront davantage dans votre gain de niveaux, les rendant encore plus précieux. Nouvelles icônes de niveaux de Trophée En raison de l’agrandissement de la plage de niveaux, nous actualisons également les icônes de niveaux de Trophée sur PlayStation 5, et prochainement sur l’application PlayStation App. Jusqu’à présent, les icônes de niveaux de Trophée prenaient juste la forme d’une étoile dorée, mais nous ajoutons quelques variantes : Bronze : niveaux 1 à 299 ;

Argent : niveaux 300 à 599 ;

Or : niveau 600 à 998 ;

Platine : niveau 999. Les icônes arboreront également des dégradés subtils, indiquant visuellement votre progression jusqu’au niveau suivant. Suivi de vos progrès sur votre console PS5 Sur PlayStation 5, vous pourrez suivre vos progrès vers l’obtention de trophées individuels pour les jeux PS5 compatibles. Par exemple, vous verrez parfois le nombre d’artefacts qu’il vous reste à collecter, ou le nombre d’améliorations d’armures que vous devez obtenir avant de débloquer le Trophée. Enfin, pour dissiper tout doute, notez que les Trophées que vous avez acquis sur d’anciens systèmes PlayStation seront automatiquement transférés sur votre PlayStation 5, comme c’était le cas pour les précédentes transitions entre générations. Les nouveaux niveaux de Trophée seront répercutés dans tous les environnements présentant les niveaux de Trophée, comme les anciens systèmes, l’application PlayStation App et My PlayStation.

Si vous êtes un chasseur de Trophées, que pensez-vous de ces modifications ?

