RUMEUR sur Monster Hunter Rise : une sortie sur consoles PlayStation et Xbox à venir, avec une intégration au Game Pass

C'est en mars 2021 que les possesseurs d'une Switch découvraient Monster Hunter Rise, mais ce n'est qu'au début de l'année actuelle qu'il a débarqué sur PC. Depuis, l'extension payante Sunbreak est parue en juin dernier et plusieurs mises à jour gratuites sont venues apporter davantage de contenu au fil des mois, dont la plus récente date tout juste de la semaine dernière. Capcom a encore prévu deux grandes mises à jour jusqu'au printemps 2023, le suivi du jeu va donc encore durer un moment. Pour autant, l'éditeur aurait semble-t-il une surprise dans ses cartons à en croire les récentes rumeurs.

En effet, selon Insider Gaming et plus précisément The Snitch qui y a publié un article, Monster Hunter Rise devrait être annoncé sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, avec une arrivée dans le Game Pass au passage. Sa sortie serait prévue pour le 20 janvier 2023, tandis que l'extension Sunbreak n'arriverait qu'au printemps prochain. En termes de nouveautés, la génération actuelle de consoles bénéficierait de graphismes en 4K avec du 60 fps (simultanément ou via deux modes séparés ?), ainsi que de l'audio 3D. La révélation pourrait se faire durant les Game Awards la semaine prochaine, ce qui n'aurait rien de surprenant puisque Capcom y avait diffusé une bande-annonce pour Sunbreak l'an dernier et introduit de nouveaux amiibo.

Et si vous vous demandez pourquoi il fait mention du PC dans l'article en question, Tom Henderson s'est expliqué en disant qu'il s'agirait d'une toute nouvelle version bénéficiant des nouveautés citées plus haut. À voir, car cela paraît assez improbable, alors qu'une simple mise à jour ferait l'affaire.

En attendant d'en savoir plus, prenez tout cela avec des pincettes. Monster Hunter Rise est sinon toujours en vente sur Amazon sur la console de Nintendo.