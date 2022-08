Monster Hunter Rise: Sunbreak, date de sortie, Investigations d'Anomalies et nouvelles créatures avec la Mise à jour n°1

Capcom a lancé fin juin dernier l'extension Sunbreak de Monster Hunter Rise, apportant son lot de contenu inédit. Comme pour le jeu de base, le succès a vite été au rendez-vous et ça ne va pas s'arrêter là puisque l'éditeur compte proposer plusieurs mises à jour gratuites d'ici la fin d'année et même en 2023. La première est justement prévue pour le mois d'août et va refaire parler d'elle très prochainement.

Cette Mise à jour n°1 va avoir droit à un gros coup de projecteur la semaine prochaine, le mardi 9 août à 16h00, à l'occasion d'un Digital Event qui vient d'être teasé, lors duquel le producteur Ryōzō Tsujimoto et le directeur du jeu Yoshitake Suzuki nous donneront de nouveaux détails. Nous savons déjà que le Nargacuga sélénite, dont le gameplay a récemment été montré, et la Bazelgeuse Vulcan seront ajoutés avec cette update, ainsi que la Tour Interdite en zone de jeu. Il reste d'autres monstres à introduire et peut-être d'autres surprises, nous verrons bien.

Mise à jour : La Mise à jour n°1 sera disponible pas plus tard que demain, mercredi 10 août 2022, aussi bien sur Switch que sur PC. En plus du Nargacuga sélénite et de la Bazelgeuse Vulcan, ce sont le Rathalos d'argent et la Rathian d'or que nous pourrons combattre, à condition d'avoir atteint le Rang Maître 10. Ils seront dans un état d'incandescence et bénéficieront de nouveaux mouvements pour leur arrivée dans Sunbreak. Les matériaux qu'ils lâcheront serviront à crafter des armures bénéficiant de nouveaux talents.

Apparu pour la dernière fois en 2013 dans Monster Hunter 3 Ultimate, le Nargacuga Sélénite réfracte la lumière de la lune sur sa fourrure blanche éclatante pour devenir presque invisible, à l'exception de ses yeux rouges perçants. Ses attaques incessantes et son incroyable rapidité en font une cible compliquée, même pour les chasseurs les plus expérimentés. Ce prédateur agile a élu domicile dans la nouvelle Tour interdite, délimitée par des bâtiments en pierre et des colonnades en ruine. Comme si un ennemi invisible ne suffisait pas, les chasseurs doivent également se préparer à ce que la Bazelgeuse Vulcan s'invite à la fête avec ses écailles explosives incroyablement volatiles. Connue comme une menace aérienne ayant tendance à arriver au moment le plus inopportun, la Bazelgeuse Vulcan assure une pression constante à toute chasse. Enfin, la Rathian d'or et le Rathalos d'argent font également leur apparition dans cette mise à jour. Ces sous-espèces rares sont encore plus féroces que leurs versions d'origine. De plus, les armures qui peuvent être créées à partir des matériaux des monstres ajoutés dans la version 11 comprendront de nouvelles compétences uniques.

L'autre gros morceau de cette update concerne les Quêtes d'Anomalie liées aux Qurio de Malzeno. Si jusqu'à présent elles étaient limitées à la difficulté A4 et au Rang Maître 50, de nouvelles à 5 étoiles vont faire leur apparition. De nouveaux Monstres Affligés tels que le Lunagaron et l'Almudron Magma seront à débloquer en effectuant des Investigations d'Anomalies aux conditions aléatoires (créature à combattre, lieu, nombre de chasseurs) et au niveau de difficulté de plus en plus élevé.

L'Artisanat Qurieux fera usage des matériaux inédits que nous y récupérerons pour notamment améliorer les armes (puissance d'attaque, affinité...) et les armures (défense, résistance, points de compétence...) de manière aléatoire. Le Laboratoire de Recherche d'Anomalie servira lui à échanger nos ressources obtenues lors des investigations auprès de Bahari le scientifique afin d'obtenir des objets utiles à l'Artisanat Qurieux. Par la suite, chaque mise à jour rajoutera du contenu toujours plus difficile à ces fonctionnalités.

Des quêtes évènement vont aussi être mises en ligne chaque semaine et ce dès le 18 août, ainsi que des chasses appelées Double menace. Enfin, de nombreux DLC pourront être obtenus sur l'eShop, dont une skin de Fiorayne pour avoir son apparence et un pack de voix. La prochaine mise à jour du genre est sinon prévue pour fin septembre. Vous pouvez également retrouver des visuels des nouveautés en page suivante.

Vous pouvez acheter Monster Hunter Rise: Sunbreak en boîte sur Amazon, contenant le jeu de base et un code pour l'extension, au prix de 59,99 €.