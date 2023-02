RUMEUR PS5 : des écouteurs sans fil et un nouveau casque premium spéciaux pour la console next-gen en développement

Alors que Sony Interactive Entertainment commence tout juste à proposer assez de stocks de PS5 pour contenter les joueurs, il préparerait aussi l'avenir de sa console next-gen. Les rumeurs veulent que le constructeur conçoive une déclinaison de la machine avec lecteur de disque amovible, et voilà qu'Insider Gaming rapporte cette semaine qu'il développerait aussi des écouteurs sans fil et un nouveau casque audio pour la PlayStation 5.

Il est déjà possible d'utiliser presque n'importe quels écouteurs et casques filaires en les branchant à sa DualSense, ou même en Bluetooth en utilisant un adaptateur à connecter en USB directement à l'unité principale. SIE propose aussi un casque Pulse 3D à 99,99 € au design rappelant celui de la console et aux performances optimisées pour l'audio 3D, principalement pour parfaire simplement l'installation gaming des joueurs. Et en plus de ces possibilités actuelles, Sony aurait donc deux projets.

Le premier serait Project Nomad, des écouteurs sans fil avec une autonomie d'environ 5 heures, qui pourraient se recharger et être mis à jour via un boîtier à connecter en USB-C à la PS5. La rumeur n'en dit cependant pas plus sur leurs performances (dignes des WF-1000XM4 ?) ni sur la manière dont il faudrait les connecter à la console, même si cela passera encore certainement par un dongle USB. L'autre produit serait Project Voyager, un casque aux performances comparables au Sony INZONE H7, un produit vendu à 229,99 € qui offrirait donc une qualité supérieure à celle du Pulse 3D.

Ces appareils seraient lancés durant la prochaine année fiscale, soit entre avril 2023 et mars 2024. Une manière de diversifier l'offre pour les joueurs audiophiles, et de proposer des packs pour équiper la communauté avec des produits PlayStation jusqu'aux oreilles. Mais il ne s'agit encore que d'une rumeur, qui ne demande qu'à être vérifiée.