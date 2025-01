RUMEUR : des jeux Xbox sur PS5 et Switch et inversement, le grand bal des portages d'exclus en 2025 ?

2025 sera sans doute l'année qui marquera définitivement la fin des exclusivités entre les plateformes PlayStation et Xbox. Cela a déjà commencé, avec notamment la sortie de Sea of Thieves et Hi-Fi RUSH sur PlayStation 5, Indiana Jones et le Cercle Ancien suivra le même chemin au printemps, tandis que la Nintendo Switch a accueilli Pentiment et Grounded, également disponibles sur PS5. À l'inverse, Death Stranding est sorti sur Xbox Series X|S., mais la licence appartient désormais à Kojima Productions et non plus à Sony Interactive Entertainment.

Cela devrait donc se poursuivre cette année, selon les informations de NateTheHate, un insider souvent bien renseigné. D'après ses informations, Microsoft lancerait Halo: The Master Chief Collection et Microsoft Flight Simulator 2024 sur PlayStation 5 et même sur Nintendo Switch 2/Pro. Un leak soutenu par Windows Central, qui va encore plus loin en affirmant que le constructeur des Xbox voudrait également lancer Gears of War: Ultimate Edition, Hellblade 2: Senua's Saga et Age of Mythology (Retold ?) sur PS5 en 2025. Le journaliste n'a pas réussi à confirmer l'existence d'une version Switch 2/Pro pour ces titres, mais ce serait quand même probable.

De son côté, selon les informations de NateTheHate, Sony sortirait Final Fantasy VII Remake sur Xbox Series X|S en 2025, puis Final Fantasy VII Rebirth en 2026. Les deux titres sont déjà disponibles sur PS5, le premier l'est également sur PC, sa suite arrivera dans quelques jours. Cette fois, la Switch 2/Pro serait mise de côté, dommage pour les vieux fans de la franchise qui ne jouent que sur Nintendo.

Bien évidemment, tout cela est à prendre avec de grosses pincettes, d'autant que de précédentes rumeurs sur le même sujet ne se sont toujours pas confirmés. D'autres insiders affirmaient que Forza Horizon 5 serait annoncé sur PS5, il se fait toujours attendre, idem pour LEGO Horizon Adventures sur Xbox Series X|S (même si le leak est plus récent, l'annonce pourrait avoir lieu en début 2025, nous sommes encore dans les temps).

Pour rappel, Microsoft organisera son traditionnel Xbox Developer_Direct dans 10 jours, ce sera peut-être l'occasion de confirmer ces portages pour PS5 et Switch 2/Pro. En attendant, vous pouvez acheter Final Fantasy VII Rebirth à 45 € sur Cdiscount, dans sa version PS5.