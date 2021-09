RUMEUR sur le Nintendo Switch Online : bientôt des jeux Game Boy et GB Color rajoutés ?

Avec la Switch, Nintendo a cédé aux sirènes de l'abonnement payant pour jouer en ligne. Le constructeur nippon propose le Nintendo Switch Online contre 19,99 € par an, pour s'amuser en multijoueur en ligne avec des amis et également profiter de nombreux jeux NES et Super Nintendo grâce à l'émulation.

Mais voilà, tous les jeux majeurs de ces consoles rétro sont déjà présents, les joueurs veulent de la nouveauté et Nintendo pourrait prochainement proposer des jeux Game Boy et Game Boy Color via l'abonnement au NSO. La rumeur enfle depuis quelques jours, avec notamment la diffusion du récent podcast de Nate the Hate qui laisse supposer que Nintendo rajouterait des jeux de ses consoles portables pour les abonnés, une information confirmée par d'autres sources chez Nintendo Life, puis chez Eurogamer. Ce dernier indique même que d'autres jeux de plateformes rétro seraient dans les cartons.

De son côté, Nintendo n'a évidemment pas commenté la rumeur. Mais le constructeur organise depuis des années un Direct au mois de septembre, une nouvelle présentation est donc attendue dans les prochains jours et il pourrait profiter de l'évènement pour confirmer l'arrivée de jeux Game Boy et autres sur Switch via le Nintendo Switch Online. Affaire à suivre.

