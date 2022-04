RUMEUR sur le Nintendo Switch Online : des émulateurs pour Game Boy et GBA en fuite

Nintendo permet de profiter de vieux jeux de son catalogue avec l'abonnement Nintendo Switch Online, nous avons déjà droit à un tas de titres sur NES et SNES, mais aussi à des jeux N64 avec le Pack d'Extension. Mais des rumeurs laissent entendre que des jeux Game Boy pourraient venir se rajouter au catalogue.

L'année dernière déjà, des journalistes et insiders affirmaient que Nintendo proposerait prochainement des jeux Game Boy et Game Boy Color sur Switch via son NSO, mais cette semaine, c'est carrément des émulateurs maison de Nintendo qui auraient fuité sur la Toile, permettant de faire tourner des jeux Game Boy et même Game Boy Advance. D'après des internautes spécialisés dans l'émulation, les logiciels seraient développés par Nintendo Europe Research & Development, avec des fonctionnalités bienvenues comme le support des câbles link, simulés par une connexion Internet pour échanger des Pokémon entre deux Switch. Une liste de jeux testés en interne par les développeurs est même disponible, avec du Castlevania, Fire Emblem: The Sacred Stones, F-Zero: Maximum Velocity, Golden Sun, Kingdom Hearts: Chain of Memories, Mario Golf: Advanced Tour, Mario Kart: Super Circuit, Metroid Fusion, Pokémon Pinball : Rubis & Saphir, Wario Land 4 ou encore The Legend of Zelda: The Minish Cap.

Nintendo n'a évidemment pas commenté ce leak, comme à son habitude, mais il semble désormais évident que le constructeur prépare l'arrivée de jeux Game Boy et GBA sur son émulateur Switch. Reste désormais à savoir quand ces titres seront lancés, et s'il faudra un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel pour en profiter. Vous pouvez retrouver l'abonnement de un an au NSO simple à 19,99 € sur Amazon.