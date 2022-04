Nintendo Switch Online : le prochain jeu Nintendo 64 nommé et daté pour avril

Nintendo avait annoncé une petite liste de jeux Nintendo 64 qui seraient progressivement ajoutés à la ludothèque du Nintendo Switch Online + Pack d'Extension. Une bonne partie n'a pas encore eu droit à ce privilège, mais le constructeur va avancer ce mois-ci avec l'intégration de Mario Golf.

Le jeu de sport arcade culte de 1999 va en effet être ajouté au Pack d'Extension ce 15 avril 2022, pour nous permettre de retrouver les sensations originelles de cette série dérivée encore populaire de nos jours.

Entrez dans le swing !

Jouez avec Mario et ses amis dans le jeu de golf le plus divertissant jamais sorti sur la console Nintendo 64 ! Provoquez vos adversaires pour briser leur concentration, placez des paris dans des parties multijoueurs et regardez les rediffusions de vos meilleurs coups. Visualisez le terrain détaillé sous plusieurs angles de caméra et gagnez des points d' expérience pour accéder au parcours suivant. Avec 10 modes de jeu différents, six parcours de championnat et jusqu'à 14 personnages, le golf n'a jamais été aussi amusant !