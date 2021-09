Nintendo Switch Online : les jeux N64 et SEGA Mega Drive bientôt rajoutés avec un nouvel abonnement et de nouvelles manettes dévoilées

À l'heure actuelle, les possesseurs de Nintendo Switch peuvent profiter des fonctionnalités en ligne et de jeux NES et SNES grâce au Nintendo Switch Online, le constructeur nippon a un peu fait le tour du catalogue, mais il vient d'annoncer lors de son Direct de la rentrée un Pack additionnel.

Ce Pack additionnel permettra de retrouver sur Switch des jeux Nintendo 64, mais également des titres de la Mega Drive de SEGA, autre constructeur japonais et principal concurrent à l'époque.

Au lancement, les joueurs pourront profiter de Super Mario 64, Mario Kart 64, Lylat Wars, Yoshi's Story, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Operation: WinBack, Mario Tennis, Dr. Mario 64 et Sin and Punishment du côté de la Nintendo 64, et Castlevania: Bloodlines, Contra: Hard Cops, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, Ecco the Dolphin, Golden Axe, Gunstar Heroes, M.U.S.H.A., Phantasy Star IV, Ristar, Shining Force, Shinobi III: Return of the Ninja Master, Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2 et Strider pour la Mega Drive de SEGA.

Vous en voulez encore ? Eh bien Nintendo annonce déjà que d'autres titres seront rajoutés par la suite, à savoir Banjo-Kazooie, Pokémon Snap, The Legend of Zelda: Majora's Mask, Kirby 64: The Crystal Shards, Mario Golf, Paper Mario et F-Zero X !

Nintendo n'a pas encore précisé le prix de ce Pack additionnel, qui sera à payer en supplément du Nintendo Switch Online classique. Cependant, il sera lancé à la fin du mois d'octobre 2021, les joueurs déjà abonnés pourront transformer leur abonnement, et ils auront même la chance de pouvoir acheter des manettes Nintendo 64 et SEGA Mega Drive, à l'instar des manettes NES et SNES précédemment.