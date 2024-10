Nintendo Switch Online : encore deux jeux de la N64 ajoutés, à destination d'un public adulte

Décidément, Nintendo est aux petits soins avec les abonnés au NSO + Pack additionnel ce mois-ci. Outre l'étrange Playtest Program proposé aux joueurs, qui a évidemment fuité en ligne, ces derniers ont pu mettre la main sur F-Zero: GP Legend et F-Zero Climax sur côté de la Game Boy Advance, puis Banjo-Tooie la semaine dernière via l'émulateur de la N64. Eh bien, ça continue avec deux productions de cette même console, mais cette fois bien moins tout public et qui sont sans doute là pour Halloween. Il s'agit de jeux signés Acclaim Entertainment bien connus, à savoir Shadow Man, qui a bénéficié ces dernières années d'un remaster, et Turok 2: Seeds of Evil, qui avait bénéficié du même traitement et dont le premier épisode avait été ajouté en juin dernier.

Vous trouverez ci-dessous de brèves descriptions de ces deux jeux, d'ores et déjà disponibles.

Shadow Man - Il arrive, traquant les criminels dans le monde spirituel et le monde réel. Un homme possédé arrive, un masque vaudou sur la poitrine et des lignes de pouvoir dans le dos. Shadow Man arrive, traquant le mal de Liveside à Deadside. Pour arrêter une apocalypse. Pour sauver votre âme.

- Il arrive, traquant les criminels dans le monde spirituel et le monde réel. Un homme possédé arrive, un masque vaudou sur la poitrine et des lignes de pouvoir dans le dos. Shadow Man arrive, traquant le mal de Liveside à Deadside. Pour arrêter une apocalypse. Pour sauver votre âme. Turok 2: Seeds of Evil - Après avoir vaincu le Campaigner, Turok jette le Chronocepter dans un volcan pour le détruire. Malheureusement, l'explosion réveille une force encore plus mortelle : le Primagen. Une fois de plus, un Turok est chargé de rétablir la paix sur terre et d'empêcher le Primagen de fusionner la Terre avec le monde souterrain.

Si vous comptez vous abonner au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, l'abonnement de 12 mois est vendu 39,99 € via Amazon.