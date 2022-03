Nintendo Switch Online : 3 nouveaux classiques de la NES et la SNES ajoutés dès aujourd'hui

Si Nintendo préfère logiquement ajouter des jeux Nintendo 64 et MegaDrive au Pack d'Extension suite au lancement encore récent de l'offre à 39,99 € par an, il n'en oublie pas les abonnés de la formule originale pour autant. Ils vont en effet pouvoir bénéficier dès aujourd'hui de 3 jeux rétro additionnels, 2 venant de la NES et un de la SNES.



Le plus moderne, c'est Earthworm Jim 2, classique des jeux de plateforme paru en 1995. Les plus anciens sont Dig Dug II, titre sorti en 1986 qui nous demande d'éliminer des monstres de différentes îles, et Mappy-Land, un platformer avec des souris paru la même année au Japon. À noter que sur l'Archipel, Earthworm Jim 2 est remplacé par Harvest Moon, épisode fondateur de la saga de jeu de gestion de ferme.

Super NES Earthworm Jim 2 – Retournez dans le monde loufoque d' Earthworm Jim ! Dans ce jeu de plateforme sauvage sorti sur la console Super NES en 1995, vous reprenez votre super costume et endossez le rôle de Jim, l'annélide qui a de l'attitude ! L'intrigue reprend après le sauvetage réussi par Jim de la princesse What's-Her-Name et ses tentatives moins que réussies de la courtiser immédiatement après. Juste au moment où il semblait que la princesse allait changer d'avis, le méchant Psy-Crow s'est précipité et l'a kidnappée, désireux de réclamer la couronne pour lui-même. C'est maintenant à Jim d'arrêter leur mariage, en suivant leur piste de planète en planète. Mais il n'est pas seul cette fois-ci, son pote Snott est de la partie. Sautez, tirez, balancez-vous et glissez à travers 10 niveaux différents, attrapez Psy-Crow et sauvez la fille des rêves de Jim ! NES DIG-DUG II – Aidez DIG DUG à débarrasser l'île des intrus vacanciers ! DIG DUG a décidé de partir en vacances sur une île isolée, mais les POOKA et FYGAR ne lui laissent pas le temps de se reposer ! À chaque tour, éliminez les ennemis en les gonflant jusqu'à ce qu'ils éclatent ou en creusant des pièges dans lesquels ils peuvent tomber. Mais attention à ne pas vous approcher trop près de leurs attaques ou à ne pas tomber dans vos propres pièges ! MAPPY-LAND – Aidez MAPPY à revenir à la fête à temps ! MAPPY la souris policière a préparé toutes sortes de cadeaux merveilleux pour MAPICO et MAPPY Jr. Mais le grand boss du monde félin, NYAMCO, a commandité son plus grand « MEOWKIES » pour cacher les cadeaux dans tout MAPPYLAND. S'il veut livrer les cadeaux à temps à leurs destinataires, MAPPY devra se dépêcher pour les trouver ! Évitez et activez les pièges pour assommer ces chats rusés qui se dirigent vers vous. Vous pouvez également utiliser des objets spéciaux cachés dans le niveau pour les distraire. Récupérez six des mêmes cadeaux pour passer à une autre étape. MAPPY pourra-t-il traverser les huit villes et survivre à l'assaut des griffes félines ?

Vous pouvez vous abonner à la version classique du NSO pour 19,99 € par an seul ou 34,99 € en famille.

